Директора организации «Альпина» подозревают в неуплате налогов на сумму 3 млрд рублей

Как сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, директор организации создал схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтенного оборота слабоалкогольных напитков.

Он предоставил включил в налоговую декларацию ложные сведения о сумме акцизов, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль.

Таким образом, бизнесмен уклонился от уплаты налогов на сумму более 3 млрд 760 млн рублей.

Кто является директором фирмы, следователи не сообщают.

Однако, по данным всероссийской системы проверки контрагентов «За честный бизнес», руководителем предприятия является Зубарев Александр Михайлович.

Юридический адрес компания получила в августе 2004 года. Фирма зарегистрирована в Усть-Абаканском районе республики Хакасия.

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