Красноярские театры косит коронавирус. Отмены, переносы, замены спектаклей

Музтеатр объявил локдаун до 6 февраля, в Театре оперы отменены спектакли, в театре Пушкина из-за болезней артистов их заменяют на другие.

Театр оперы и балета опубликовал на сайте объявление:

Обращаем внимание зрителей! Исполнение Реквиема Джузеппе Верди, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста, запланированное на 27 января, переносится. Опера Гаэтано Доницетти «Любовный напиток», запланированная на 29 января, отменяется».

Сообщается, что необходимость переноса и отмены мероприятий возникла из-за болезни артистов Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского. О дате переноса Реквиема Джузеппе Верди будет объявлено дополнительно на сайте Krasopera.ru и в соцсетях.

Зрителям предлагается дождаться информации о новой дате и посетить Реквием Верди или по этим же билетам посетить любое другое мероприятие театра, или сдать билеты в том месте, где они приобретались — в кассе театра или на электронных площадках. Информацию можно уточнить по телефонам: 227-86-97 (касса театра), 227-06-63 (Татьяна Орешкова, руководитель отдела продаж).

Красноярский музыкальный театр приостанавливает показы спектаклей с 29 января по 6 февраля.

Дорогие зрители, до 6 февраля включительно приостановлены все показы спектаклей (кроме арендных мероприятий 1 и 2 февраля)», — сообщается на сайте культурного учреждения.

Если вы приобрели билеты через сайт театра (muztk.ru), то возврат средств будет сделан автоматически.

Билеты, приобретенные в кассе театра или у распространителей, просим сдать в кассу театра (пр. Мира, 129) до 20 февраля 2022 года. С собой возьмите билет и банковскую карту, которой была оплачена покупка (если покупка была за наличный расчет, то возврат будет сделан наличными средствами). График работы кассы: ежедневно с 10:00 до 19:30, перерыв на обед с 14:00 до 15:00. Справки по телефону: 221-52-42.

Если билеты приобретались у других билетных операторов, то для возврата необходимо обращаться к ним.

В Театре Пушкина 26 января вместо спектакля «Он, она, окно и тело» зрители увидели постановку «Ножницы». Спектакль «Я. Reальный?» пришлось отменить. В театре пояснили, что причиной интерпретаций явилась болезнь актера.

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