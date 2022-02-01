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«РусГидро» выбрало офис и жилье в Красноярске для сотрудников Исполнительного аппарата

«РусГидро» выбрало офис и жилье в Красноярске для сотрудников Исполнительного аппарата
Иллюстрация: rushydro.ru

Переезд сотрудников головного офиса в Красноярск начнется в 2024 году, сообщил в интервью в корпоративной газете «Вестник «РусГидро» глава компании Виктор Хмарин.

#НОВОСТИ

Он сообщил, что Совет директоров компании утвердил решение о переносе головного офиса в Красноярск, поскольку это позволит лучше управлять активами: несколько лет назад «РусГидро» занялась развитием энергетики Дальнего Востока.

Наш коллектив может и должен переехать целиком, с семьями. Для меня и для моей семьи это тоже непростой вопрос, но решение принято, и я считаю, что оно разумно, справедливо и осуществимо», - отметил Хмарин.

Сделка по покупке офиса находится в завершающей стадии, компания также рассматривает варианты покупки жилья для семей сотрудников. Разрабатываемая мотивационная программа, в частности, предусматривает «квартиру в лучшем районе города на берегу Енисея, в доме бизнес-уровня, с подземным парковочным местом, с собственной инфраструктурой для комфортной жизни». В компании рассматривают вариант, когда после семи лет добросовестной работы квартира перейдет в собственность сотрудника. Кроме того «РусГидро» планирует построить школу и детский сад для детей сотрудников.

Красноярск – большой и красивый город, Енисей – совершенно потрясающая река. С точки зрения развитости инфраструктуры для занятий спортом Красноярск намного лучше Москвы. Там в черте города есть все – от гольф-полей до горнолыжных склонов, ехать буквально 20 минут и без пробок. Уровень магазинов и ресторанов не хуже московского. С точки зрения медицины тоже все достойно и современно», - считает Виктор Хмарин.

В пресс-службе «РусГидро» DK.ru подтвердили планы на переезд, однако не раскрыли местонахождение офиса и будущего жилья, однако под описанные условия проживания подходит не так много объектов.

Всем сотрудникам будет предложен переезд на условиях мотивационной программы, - сообщили в пресс-службе, - вакансии в подразделении точно будут, красноярцы смогут на них претендовать. Условия работы в компании хорошие, «РусГидро» - первоклассный работодатель».

В Красноярском крае «РусГидро» управляет Богучанской ГЭС (в рамках партнерства БЭМО) и «Красноярскэнергосбытом», в Хакасии компания управляет Майнской и Саяно-Шушенской (крупнейшей в России) ГЭС.

Официально ПАО «РусГидро» зарегистрирована в Красноярске, на ул. Дубровинского, 43 (это здание занимает «Красноярскэнергосбыт»), московский офис компании расположен в центре столицы, на Большой Дмитровке, 7

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Автор: Петр Савельев
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