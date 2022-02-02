Подозреваемые в убийстве минусинского журналиста предстанут перед судом

Уголовное дело об убийстве главного редактора минусинской газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова поступило в Красноярский краевой суд. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Попков был убит в собственной бане 24 мая 2017 года. По версии следствия, причиной стала его профессиональная деятельность. Первым подозреваемым стал нигде не работающий Виктор Шестаков, которому на момент убийства было 18 лет. Его задержали через три года после преступления.

Спустя несколько месяцев, в ноябре 2020-го, правоохранительные органы задержали предполагаемого организатора убийства, которым оказался депутат Минусинского райсовета Иса Хашиев.

Сейчас дело передано в краевой суд. 31 января 2022 года обоим подозреваемым на шесть месяцев продлили содержание под стражей.

Предварительное судебное заседание назначено на 7 февраля 2022 года.

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