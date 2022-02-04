Банкрот ПКФ «Крепость» собирается продать участок у «Скандиса» под застройку

ПКФ «Крепость» (владелец Александр Кангун) попросила изменить назначение одного из своих участков под строительство дома.

По данному вопросу в Красноярске проходят публичные слушания, — пишут на сайте мэрии.

Сообщается, что речь идет о участке площадью (кадастровый номер — 24:50:0400111:5213) порядка 16 тыс. кв. м. на ул. Малиновского между автосалоном «Ниссан Центр-Лидер» и жилым кварталом Scandis на ул. Авиаторов, 4.

Территория выделена из другого участка буквально 14 января 2022 года. Сейчас участок представляет из себя пустырь с казармой, хозяйственным корпусом и парковкой. Согласно выписке из Росреестра, участок с назначением «магазины» принадлежит ПКФ «Крепость» Александра Кангуна и заложена «Газпромбанку».

Перевод назначения участка из торговой в жилую позволит, по мнению конкурсного управляющего ПКФ «Крепости» Александра Кочеткова увеличить стоимость продажи земли, что положительно скажется на возможностях расчета с кредиторами.

Эксперт по недвижимости также считают, что подорожание в случае согласия регулятора будет существенным. Однако решение зависит не только от властей, но и от и итогов публичных слушаний.

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