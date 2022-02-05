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Схему газоснабжения Красноярского края собираются актуализировать

Схему газоснабжения Красноярского края собираются актуализировать
Иллюстрация: aftershock.news

Александр Новак, вице-премьер России, заявил, что правительство планирует актуализировать схему газоснабжения Красноярского края.

#НОВОСТИ

В ходе онлайн-совещания губернатор Александр Усс выразил заинтересованность региона в газификации, — сообщает пресс-служба края.

Г-н Усс отметил, что

перспективный объем потребления со стороны крупных компаний и частных домовладений, расположенных на территории края, оценивается в 11 млрд куб. м газа в год. Такие параметры позволяют рассматривать регион в качестве конкурентоспособного потребителя».

Вице-премьер сообщил, что

вопрос газификации Красноярского края сейчас находится в фокусе внимания федеральных властей и весной 2022 года схемы газоснабжения субъектов федерации, включая Красноярский край, будут актуализированы».

По существующей сейчас схеме в Красноярском крае регионе должны быть газифицированы 27 муниципалитетов — 11 городов и 16 мунрайонов. Газификация Красноярского края может быть привязана к строящемуся газопроводу «Сила Сибири-2».

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Автор: Петр Савельев
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