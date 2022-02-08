Дело Быкова о подстрекательстве к двойному заказному убийству довели до суда

Это второе уголовное дело против бывшего «алюминиевого короля» Красноярска, расследование которого завершено.

Следственный комитет по Красноярскому краю готовится передать в суд дело о подстрекательстве к двум убийствам по найму, подозреваемым по которым проходит красноярский бизнесмен Анатолий Быков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

События, о которых идет речь, произошли в 2004 году. Так, в сентябре того года Быков, желая устранить одного из красноярских бизнесменов, подбил на это одного из своих знакомых. Тот запросил за это $50 000. Быков согласился. Однако в октябре он попросил киллера «переключиться» на другого предпринимателя — работавшего под покровительством Быкова. Тот (киллер) взялся за это.

Исполнить задуманное убийца попытался в ноябре 2004-го, расстреляв бизнесмена в его автомобиле. Но покушение провалилась — пули прошли мимо цели.

После этого убийца вернулся к первому контракту . Жертву он подкараулил в гаражном массиве на улице Ады Лебедевой и застрелил из пистолета ТТ. Это был уже январь 2005 года.

Быкова не устроило то, что первое убийство провалилось, а второе слишком затянулось. Поэтому он заплатил наемному убийце лишь пятую часть оговоренной суммы. По одной из версий, озвученных ранее, именно недовольный таким исходом киллер и сдал Быкова правоохранительным органам.

Сам Анатолий Быков свою причастность к этим делам отрицает. Однако следователи уверены в своих выводах и передали дело в прокуратуру — для утверждения обвинительного заключения. После этого оно направится в суд.

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