В Удачном продается коттедж за 107 млн рублей
В Красноярске за 107 млн рублей продается коттедж в мкрн. «Удачный» — это одно из самых дорогих предложений на рынке Красноярского края.
В прошлом году самым дорогостоящим вариантом был коттедж в мкрн. «Чистый» (Ветлужанка) стоимостью 150 млн рублей, однако сейчас это предложение снято с продажи, — пишет НГС24 — Два года лидерство удерживала усадьба с прудом в мкрн. «Северный», стоимостью 100 млн рублей. После Анатолий Быков продавал свою резиденцию в «Соснах» за 110 млн рублей.
Лидер начала 2022 года находится недалеко от резиденции «Сосны» — в объявлении сообщается, что площадь строения 775 кв. м, высота 3 этажа с цоколем, вокруг участок 40 соток.
На 1 и 2 этажах расположены кухня со столовой, плавно переходящей в большую гостиную с камином, летняя терраса, 5 спален, гостевая, гардеробная, 6 с/у, спа, сауна, джакузи и другие помещения.
В цокольном этаже находятся кинозал, прачечная, бойлерная, хозяйственные и технические помещения.
Рядом с домом расположены: гараж, парковка, спортивная и детская площадки.
Сообщается, что
дом очень светлый, так как в конструкции крыши присутствует большой стеклянный купол».
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