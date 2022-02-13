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Прокуратура утвердила новое обвинение Быкову в деле об убийстве двух предпринимателей

Прокуратура утвердила новое обвинение Быкову в деле об убийстве двух предпринимателей
Иллюстрация: Красноярский краевой суд

Г-на Быкова обвиняют в подстрекательствах и покушению на убийство по найму двух предпринимателей, а также Александра Живицы, обвиняемого в покушении на убийство.

#НОВОСТИ

Речь идет о неудавшемся убийстве по найму бизнесмена Андрея Грабовского в ноябре 2004 года и убийстве бизнесмена Андрея Неколова в январе 2005 года.

По версии стороны обвинения, в сентябре…октябре 2004 года г-н Быков нанял г-на Живицу для убийства двух персон, пообещав гонорар размером $50 тыс.

Г-н Живица нашел огнестрельное оружие, установил маршрут передвижения одного из «заказанных» предпринимателей, привлек к делу знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В ноябре 2004 года на автодороге в поселок Овинный Живица из движущегося автомобиля несколько раз выстрелил в потерпевшего, который находился в автомобиле со своим охранником. Однако предпринимателю удалось скрыться с места происшествия. После неудавшегося убийства злоумышленник выслеживал второго предпринимателя, и в январе 2005 года в центре Красноярска убил его выстрелом из пистолета», - пояснили в ведомстве.

Г-н Быков заплатил исполнителю только часть обещанного вознаграждения в размере $10 тыс. в связи с затянутыми сроками подготовки и неудачной попыткой покушения на первую персону и покушения.

Анатолий Быков отрицает свою причастность к преступлениям.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Красноярска с участием присяжных заседателей. Г-н Живица за совершение убийства уже приговорен к длительному сроку лишения свободы.

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Автор: Петр Савельев
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