Проектировщик красноярского метро отсудил у края почти 50 млн за неоплаченные работы

Заказчик не принял сделанный проект, но передал его в госэкспертизу. Суд постановил, что решение не платить за работу было незаконным.

Красноярское «Краевое транспортное управление» заплатит компании «КрасноярскТИЗИС» 47,75 млн рублей за проектирование метро в Красноярске. Такое решение принял Арбитражный суд Красноярского края.

В суде рассказали, что КТУ не принял часть сделанной проектировщиком работы, но передал ее результаты в Главгосэкспертизу, которая дала отрицательное заключение по ней. Позиция «КрасноярскТИСИЗа» была такова, что устранение отмеченных экспертами недостатков проводится в рамках гарантийных обязательств исполнителя, а не является частью госконтракта. Исходя из этого, компания и обратилась в суд, чтобы ей оплатили обозначенные в нем (контракте) работы.

Размер заявленных в суд исковых требований составил 230, 6 млн рублей, из которых 206,7 млн — основной долг. После неоднократного уточнения исковых требований, истец, с учетом оплаты ответчиком задолженности по основному долгу в размере 206,7 млн рублей, просил взыскать с ответчика 48,2 млн рублей», — рассказали в Арбитраже.

Однако суд решил взыскать с КТУ не всю эту сумму, а лишь большую ее часть — 47,8 млн рублей. Плюс из нее удержат 501 тысячу в виде штрафов, полученных «КрасноярскТИСИЗом» за ряд нарушений в процесс работы. Отказ же платить проектировщику Арбитраж счел незаконным.

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