«Musical. И только мюзикл»: Музыкальный театр приглашает на новую шоу-программу

Этим концертом солистка театра заслуженный работник культуры Красноярского края Мария Селивёрстова отметит свой творческий юбилей – 15 лет на сцене театра: 24 и 27 февраля.

Зрителей ждут хиты из популярных мировых мюзиклов: «Чикаго», «Мулен Руж», «Иисус Христос – суперзвезда», «Ромео и Джульетта», «Король Лев» и других. Они ощутят магию и энергетику музыки Элтона Джона, Эндрю Ллойда Уэббера, Джона Кандера, Жерара Пресгурвика, Евгения Загота, Кима Брейтбурга и Риккардо Коччанте.

Идеи у меня были разные, но самой реальной оказалась именно эта, хотя очень сложно создать 22 новых полноценных музыкальных номера, начиная от аранжировки и заканчивая постановкой хореографии для артистов балета и солистов. Надеюсь, что концерт будет жить не только эти два дня, но и пойдёт дальше в репертуаре театра», – говорит Мария Селивёрстова.

Вместе с Марией Селивёрстовой в новых образах предстанут солисты театра: заслуженная артистка России Светлана Кольянова, заслуженный работник культуры Красноярского края Иван Сосин, Александр Белопашинцев, Михаил Дубовцев, Леонид Забоев, Рустам Исанов, Надежда Кармаева, Полина Красноярова, Дарина Концур, Лива Орешкова, Станислав Сикирин, Сергей Тоцкий, а также артисты балета, хора и оркестра.

Авторы и постановочная команда: режиссер-постановщик – заслуженный работник культуры Красноярского края Валерий Бурдик, музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик – Валерий Шелепов, музыкальный руководитель по вокалу, хормейстер – Ольга Ерченко, художник-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Госпремии им. К. С. Станиславского Александр Баженов, художник по костюмам – Светлана Кульгейко, хореографы-постановщики – София и Максим Лисовины, Игорь Сметанин, автор сценария – Вероника Козьменкова-Балина.

Событие участвует в программе «Пушкинская карта». Билеты в кассе и на сайте театра. Справки по телефону: 221-52-42.