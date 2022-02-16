В Красноярском крае с использованием счетов эскроу построено почти 5,5 тысяч квартир

Подавляющее большинство из них сданы и переданы покупателям в прошлом году. В перспективе еще около 7,5 тыс.

С использованием финансирования через счета эскроу в Красноярском крае на начало 2022 года построено 5 441 квартира. Об этом рассказали в пресс-службе красноярского отделения Банка России. В общей сложности строителям, после раскрытия счетов, передано 19 млрд рублей.

Напомним, что застройщики могут привлекать деньги дольщиков только через счета эскроу с 1 июля 2019 года. В первые полтора года результаты были ожидаемо невелики — за этот период в крае по эскроу-схеме было построено всего 361 квартира.

Все больше застройщиков используют для строительства домов проектное финансирование и банковские кредиты, а дольщиков привлекают только через счета эскроу. В этом случае финансирование стройки не зависит от темпов продажи квартир. Уходят в прошлое истории долгостроев: строительство по проектному финансированию не затягивается, застройщикам выгоднее сдать объект в срок или раньше, чтобы закрыть кредиты и получить деньги дольщиков», — говорит управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журалев.

На сегодня в крае открыто порядка 7,4 тыс. счетов эскроу. На них хранится около 26,1 млрд рублей дольщиков. Эти деньги строители получат после того, как сдадут дома и передадут их новым хозяевам.

Читайте также:

Дольщикам «Зодчего» выплатят компенсации за недостроенные квартиры Всего за компанией числится шесть проблемных домов, но выплаты назначили лишь по одному из них.

Строительный бизнес все больше напоминает игру в рулетку

Если нужно резюмировать итоги года на строительном рынке одним словом, то это слово «хаос». Предположить в начале года, что нас ждет в середине, а в середине — что будет в конце, было невозможно.

Эксперты: цены на жилье в Красноярске за два года выросли на 40%

Специалисты агентства недвижимости «Аревера» представили аналитические данные о рынке жилья в Красноярске. Согласно их выкладкам, ситуацию можно охарактеризовать как надувающийся пузырь.