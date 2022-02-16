«Добрая пятерка» в Красноярске будет посвящена универсиаде-2019
2 марта состоится традиционный забег «Добрая пятерка», на старт приглашают и бегунов, и лыжников, и велосипедистов. Регистрационные взносы участников пойдут на благотворительность.
Забег пройдет ровно через три года со дня старта XXIX Всемирной зимней универсиады. Любителям бега и лыжных гонок предстоит преодолеть по 5 км. Протяженность велосипедной гонки меньше - 3,5 км. Стартуют велосипедисты, как и бегуны, в Деревне Универсиады, но финишируют у смотровой площадки на Николаевской сопке.
Зарегистрироваться на старт и получить подробную информацию можно уже сейчас на сайте. Стоимость слота – 500 рублей. Заявки на забег и гонки принимают до 20:00 28 февраля.
Организаторы подготовили и развлечения для зрителей: спортивные игры, развлекательные локации, концерт красноярских музыкальных групп. Также будет работать музей Зимней универсиады-2019.
Напомним, благотворительный забег «Добрая пятерка» проходит уже пятый раз в рамках Красноярского экономического форума. В прошлом году с помощью забега удалось собрать больше полумиллиона рублей.
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