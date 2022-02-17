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Объявлен тендер на проектирование детсада в районе Бугача за 9,35 млн рублей

Объявлен тендер на проектирование детсада в районе Бугача за 9,35 млн рублей
Иллюстрация: admkrsk.ru

Администрация Красноярска подбирает разработчика ПСД детского сада в микрорайоне Бугач, — сообщает пресс-служба мэрии.

#НОВОСТИ

До 25 февраля желающие участвовать в аукционе могут оставить свои заявки на сайте госзакупок. Максимальная сумма контракта составляет 9,35 млн рублей.

Победитель должен до 15 ноября разработать ПСД на дошкольное образовательное учреждение вместимостью не менее 300 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Также исполнитель должен предоставить несколько вариантов оформления фасада, прогулочной зоны, песочниц, навесов и малых архитектурных форм. Пешеходные дорожки должны быть брусчатыми, необходимо предусмотреть освещение территории и озеленение.

Детсад будет расположен рядом со строящейся «самой большой в Сибири школой», строительство которой планируется завершить летом, вместе они будут составлять «единый образовательный кластер».

Проект реализуется в рамках национального проекта «Демография» с привлечением средств вышестоящих бюджетов.

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Автор: Петр Савельев
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