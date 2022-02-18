Должник на миллион: Красноярскэнергосбыт опубликовал список злостных неплательщиков

Красноярскэнергосбыт опубликовал антирейтинг юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые по итогам 2021 года задолжали за электричество наибольшие суммы.

Рекордсмен списка - ООО «СибЭкоПром» (Бородино) с долгом, превышающим 84,3 млн рублей. Организация обслуживает насосные станции, очистные сооружения, а также нежилые помещения, которые находятся на балансе муниципалитета. С первого месяца работы компания проявила недобросовестное отношение к работе: деньги с потребителей брала исправно, но с поставщиками коммунальных услуг не рассчитывалась. При этом, отмечают в Красноярскэнергосбыте, администрация города Бородино фактически закрывает глаза на сложившуюся ситуацию.

Красноярскэнергосбыт прилагает все усилия для того, чтобы привлечь к проблеме внимание краевой администрации, надзорных и правоохранительных органов. Ввести ограничение подачи электроэнергии на коммунальных объектах невозможно – пострадают жители города. Взыскать с таких организаций, как правило, нечего, так как у них нет собственного имущества. Поэтому руководители муниципальных образований должны подходить к выбору арендаторов и концессионеров для объектов жизнеобеспечения предельно щепетильно. Но в Бородино администрация не контролировала ситуацию, а случай с ООО «СибЭкоПром» в этом городе - не единственный», - прокомментировал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

На втором месте антирейтинга –строительная компания ЗАО ПСК «Союз» (Красноярск), ее долг около 72 млн рублей. Строители не платят за собственные помещения и строительные объекты, а также за потребление электроэнергии в управляемых ею многоквартирных домах. В 2019 году Красноярскэнергосбыт перевел на прямые расчеты 21 дом, находящийся в управлении ПСК «Союз», чтобы у добросовестных жильцов не накапливалась задолженность. В настоящее время в отношении должника введено конкурсное производство, но реализация имущества еще не завершена, погашение задолженности перед кредиторами не состоялось.

Закрывает тройку лидеров антирейтинга ресурсоснабжающая организация ООО «Водные ресурсы». Компания обслуживала 85 водонапорных башен и водопроводные сети Богучанского района, и накопила задолженность более 31,4 млн рублей. В результате обращений ПАО «Красноярскэнергосбыт» в администрацию и прокуратуру Богучанского района, муниципалитет все же расторг договор с недобросовестным подрядчиком. Кроме того, Ростехнадзор привлек организацию к административной ответственности: на компанию и лично ее руководителя наложены 17 штрафов на общую сумму более 1,5 млн рублей за неисполнение требований о самоограничении и отказ в предоставлении финансовых гарантий по оплате потреблённой электроэнергии. В настоящее время ООО «Водные ресурсы» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

Всего в антирейтинг худших потребителей электроэнергии попали более 50 организаций и индивидуальных предпринимателей из различных населенных пунктов Красноярского края. Их совокупная задолженность составляет около 400 млн рублей.

Однако в Красноярскэнергосбыте отмечают, что злостных должников в регионе становится значительно меньше. В компании считают, что этому способствуют изменения в судебной практике, когда руководители управляющих организаций все чаще стали привлекаться к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда), ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, руководителей организаций и администрации муниципальных образований начали привлекать к субсидиарной ответственности. То есть, администрации оплачивают долги за своих недобросовестных партнеров из муниципального бюджета, а директора организаций ЖКХ - из собственного кармана.

Так, возбуждены уголовные дела в отношении руководителей организаций - должников за электроэнергию, бывшего директора УК «ЖКК» Виталия Мазкова и бывшего руководителя красноярской управляющей компании ООО УК «Наш город» Андрея Осокина.

В Енисейске суд признал субсидиарную ответственность как администрации города, так и бывшего руководителя МУП Енисейска «Городской коммунальный сервис Сергея Иванюка. Теперь за долги недобросовестного арендатора городского имущества будут рассчитываться и муниципальный бюджет, и лично Сергей Иванюк. МУП, накопившее огромные долги, подвели под банкротство. Этот же сценарий может быть реализован и в Бородино.

С полным списком худших потребителей по итогам 2021 года можно ознакомиться на сайте ПАО "Красноярскэнергосбыт".