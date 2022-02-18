Красноярский оперный выпустил счастливый шоколад «Лакме»
Театр готовит новую премьеру: оперу Лео Делиба «Лакме», показы пройдут в начале марта. Для зрителей здесь придумали вкусную шоколадную лотерею «Опера как лакомство».
До 10 марта можно купить в кассе театра фирменный шоколад #Krasopera и вскрыть красивую обертку. Кроме шоколада под оберткой есть купон на подарок: пригласительный билет на двоих на посещение оперы Лео Делиба «Лакме» 1, 2, 3 или 4 марта 2022 года; премьерный буклет оперы «Лакме»; скидки от 10 до 50 процентов на приобретение билетов на любой спектакль Красноярского театра оперы и балета из репертуара текущего сезона, а также сувениры. Акция продлится до 10 марта.
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