Красноярские депутаты Госдумы попали под санкции из-за признания ЛДНР

Они поддержали признание этих республик, что, по мнению Евросоюза, нарушает суверенитет Украины.

Депутаты Госдумы Алексей Веллер, Александр Дроздов, Виктор Зубарев и Юрий Швыткин попали в санкционный список Евросоюза из-за того, что проголосовали за признание Донецкой и Луганской демократических республик.

Очень жаль наших европейских коллег — сейчас они рушат множество мостов, которые объединяли наши народы в самых разных сферах, действуя средневековыми методами. Санкции мы переживем — такое не раз было в истории. Но на выстраивание новых добрососедских отношений уйдут годы — это произойдет уже при новом поколении европейских политиков, которые поймут, что помимо северо-американских интересов, у их народов есть и свои, национальные интересы», — прокомментировал DK.RU это решение ЕС Виктор Зубарев.

Еще один депутат, представляющий регион в нижней палате парламента, Артур Чилингаров, не голосовал по этому вопросу и поэтому не попал под санкции. Всего же в санкционном списке 351 депутат Госдумы.

Также под санкции попали банк «Россия», «Промсвязьбанк», госкорпорация «ВЭБ.РФ» и «Агентство интернет-исследований».

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Об этом 23 февраля заявили в пресс-службе правительства Красноярского края. Точный размер взноса в поддержку жителей из Донецкой и Луганской областей не назван.