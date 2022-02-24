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Красноярские депутаты Госдумы попали под санкции из-за признания ЛДНР

Красноярские депутаты Госдумы попали под санкции из-за признания ЛДНР
Иллюстрация: duma.gov.ru

Они поддержали признание этих республик, что, по мнению Евросоюза, нарушает суверенитет Украины.

#НОВОСТИ
Депутаты Госдумы Алексей Веллер, Александр Дроздов, Виктор Зубарев и Юрий Швыткин попали в санкционный список Евросоюза из-за того, что проголосовали за признание Донецкой и Луганской демократических республик.
Очень жаль наших европейских коллег — сейчас они рушат множество мостов, которые объединяли наши народы в самых разных сферах, действуя средневековыми методами. Санкции мы переживем — такое не раз было в истории. Но на выстраивание новых добрососедских отношений уйдут годы — это произойдет уже при новом поколении европейских политиков, которые поймут, что помимо северо-американских интересов, у их народов есть и свои, национальные интересы», — прокомментировал DK.RU это решение ЕС Виктор Зубарев.
Еще один депутат, представляющий регион в нижней палате парламента, Артур Чилингаров, не голосовал по этому вопросу и поэтому не попал под санкции. Всего же в санкционном списке 351 депутат Госдумы.
 
Также под санкции попали банк «Россия», «Промсвязьбанк», госкорпорация «ВЭБ.РФ» и «Агентство интернет-исследований».
 
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Ситуация с Украиной пока не повлияла на авиасообщение Красноярска с южными регионами. Хотя там местные авиакомпании отменили часть рейсов.

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Об этом 23 февраля заявили в пресс-службе правительства Красноярского края. Точный размер взноса в поддержку жителей из Донецкой и Луганской областей не назван.

Автор: Петр Савельев
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