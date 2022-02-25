Звезда Марии Селиверстовой взошла в шоу «Musical. И только мюзикл» в Музтеатре

Премьера концертной шоу-программы состоялась 24 февраля, главной звездой стала солистка театра Мария Селивёрстова, таким образон она отметила свой творческий юбилей на сцене Самого Музыкального.

В этот вечер вместе с Марией Селивёрстовой в новых образах предстали солисты Самого Музыкального: заслуженный работник культуры Красноярского края Иван Сосин, Александр Белопашинцев, Вероника Возжикова, Михаил Дубовцев, Леонид Забоев, Рустам Исанов, Надежда Кармаева, Полина Красноярова, Дарина Концур, Станислав Сикирин, Сергей Тоцкий, а также артисты балета и хора.

Зрителям была представлена эксклюзивная программа, куда вошли самые яркие номера из мировых и российских мюзиклов: «Чикаго», «Мулен Руж», «Моцарт. Рок-опера», «Иисус Христос – суперзвезда», «Ромео и Джульетта», «Декабристы», «Король Лев» и других.

Красочное шоу, в котором соединились живая музыка, авторская хореография, современная сценография и свет, покорило зрителей.

Спасибо за вечер, который подарила моя любимая солистка Мария Селиверстова! Некоторые произведения запомнились надолго, я бы очень хотел, чтобы этот концерт повторили. Выступления балета, номер «Вражда» с Полиной Краснояровой, «Декабристы» с Михаилом Дубовцевым, ария Иисуса Христа в исполнении Александра Белопашинцева, арии из мюзикла «Моцарт» запомнятся надолго. Еще раз спасибо!» - такой отзыв оставил красноярец Влад.

В конце вечера директор театра Наталья Русанова вручила Марии Селивёрстовой Почетную грамоту Министерства культуры Красноярского края «За высокий профессионализм и личный вклад в развитие культуры Красноярского края» и Благодарственное письмо от Красноярского музыкального театра.

Авторы и постановочная команда: режиссер-постановщик – заслуженный работник культуры Красноярского края Валерий Бурдик, музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик – Валерий Шелепов, музыкальный руководитель по вокалу, хормейстер – Ольга Ерченко, художник-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Госпремии им. К. С. Станиславского Александр Баженов, художник по костюмам – Светлана Кульгейко, хореографы-постановщики – София и Максим Лисовины, Игорь Сметанин, автор сценария – Вероника Козьменкова-Балина.

Шоу-программу «Musical. И только мюзикл» можно будет увидеть 27 февраля в 18:00.