«Командор» и «Аллея» запустили благотворительную акцию на Масленицу
Акция «Покупаешь блины – помогаешь детям» проходит в содружестве с благотворительным фондом «Счастливые дети» до 6 марта в трех регионах: Красноярском крае, Хакасии и Иркутской области.
В течение всей масленичной недели (до 6 марта) часть средств от продажи блинчиков собственного производства «Командора» будет перечислена в фонд «Счастливые дети». Пожертвования пойдут на съемку и распространение видеоанкет о детях из детских домов. Видеоанкета – это шанс для ребенка рассказать о себе. Благодаря таким видеоанкетам уже 700 детей обрели семью.
В благотворительной акции участвуют как готовые блинчики с начинками (мясом, ветчиной и сыром, творогом и т.д.) и без, так и замороженные – собственного производства «Командора». «Добрые» блинчики продаются в отделе кулинарии.
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