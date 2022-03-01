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В Красноярске пройдет гастрономический фестиваль сибирской кухни

В Красноярске пройдет гастрономический фестиваль сибирской кухни
Иллюстрация: instagram.com/075please

Инициатором фестиваля стали организаторы Красноярского экономического форума. Рестораны подготовили специальное меню из локальных продуктов.

#НОВОСТИ
С 1 по 10 марта 2022 года в Красноярске будет проходить фестиваль сибирской кухни. Об этом рассказали в оргкомитете Красноярского экономического форума, выступившего инициатором мероприятия.
В рамках КЭФ-2022 ведущие ресторанные группы Красноярска организуют гастрономический фестиваль. В течение двух недель красноярцы и гости города смогут оценить современную сибирскую кухню, пропущенную через призму концепций шести знаковых ресторанов Красноярска», — сказали в пресс-службе «Корпорации развития Енисейской Сибири», которая и выступает организатором КЭФ.
Специальное фестивальное меню своим гостям будут предлагать 0.75 Please, Bistrot de Luxe HOME, Tunguska, «Булгаков», «Хозяин тайги» и «Чешуя». Как распределаны финансовые обязательства и во сколько этот фестиваль обошелся организаторам, выяснить не удалось.
 
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Автор: Петр Савельев
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