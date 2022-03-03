кулинарного мастерства Bocuse d’Or состоится 23 марта 2022 года в Будапеште. Как красноярский шеф-повар готовится представить Россию на международном конкурсе кулинарного мастерства Bocuse в Будапеште

По степени сложности его сравнивают с Олимпийскими играми: весь процесс проходит под пристальным вниманием жюри, судьи оценивают не только вид и вкус блюда, но и способ его презентации. Российскую команду возглавит шеф-повар Сергей Тернов, преподаватель Высшей школы гастрономии Institut Paul Bocuse (Институт гастрономии СФУ).

Сергей Тернов рассказал о непростых этапах подготовки к конкурсу, настрое команды и о том, как красноярцы могут войти в состав официальной группы поддержки Team Russia и поехать в Будапешт. Сергей Тернов рассказал о непростых этапах подготовки к конкурсу, настрое команды и о том, как красноярцы могут войти в состав официальной группы поддержки Team Russia и поехать в Будапешт.

Что вы почувствовали, когда узнали, что будете представлять Россию на конкурсе мирового уровня?

— Это одна из моих поставленных целей, к которой я должен был когда-то прийти. Моя мечта! А мысли, как мы знаем, материальны. Представлять страну на международном уровне среди лучших шеф-поваров мира — большая ответственность. Хочется послужить примером для студентов и молодых специалистов, показать, что любые вершины достижимы и нет ничего невозможного.

Почему именно вы? Какие у вас сильные стороны?

— По результатам национального отбора 2019 года у меня был высокий балл по критериям «вкус» и «визуальное оформление» блюда. Но тогда не хватило спонсорской поддержки, точнее, я сам себе был спонсором. Также за плечами успешная практика выступлений в подобных конкурсах. Из самых масштабных — золото Всероссийского кулинарного чемпионата Chef a la Russe в 2018 году. Бронза на Всемирной кулинарной олимпиаде IKA Culinary Olympics 2016. Мои сильные стороны — это опыт, нацеленность на результат, упорство, стрессоустойчивость.

Bocuse d’Or — чрезвычайно сложный конкурс, он предполагает работу не одного шефа, а целой высокопрофессиональной команды. В качестве commis chef, молодого помощника шефа, вас будет сопровождать Анна Башлыкова — студентка третьего курса Высшей школы гастрономии Institut Paul Bocuse. Был ли среди студентов конкурс на это почетное место? И в чем заключается задача помощника?

— Главное правило выбора помощника — возрастной критерий. На момент финала commis должен быть не старше 21 года. Аню выбрали не случайно. Из всех студентов, претендовавших на эту роль, именно в ней я увидел все необходимые качества: усердие, умение самостоятельно организовать свою работу, хорошую моторику, художественный взгляд, нацеленность на результат и выносливость. Еще один важный критерий — умение правильно реагировать на замечания и вовремя устранять их. На конкурсе я буду заниматься приготовлением основных блюд и соусов. Анна будет отвечать за гарниры, но я также буду помогать на всех этапах приготовления. Мы должны синхронизировать и отработать наши действия до автоматизма.

Это правда, что для качественной подготовки к конкурсу необходимо построить бокс для тренировок, являющийся точной копией площадки на «Бокюзе»? У вас так?

— При поддержке Института гастрономии, правительства Красноярского края и партнеров была создана точная копия конкурсного бокса. Кухня оснащена всеми современными гаджетами и оборудованием. Это очень важно! Создается полное погружение в условия выступления. Планируется также провести несколько тренировок на Красноярском экономическом форуме с участием зрителей. Такая репетиция поможет справиться с волнением и не растеряться во время реального выступления.

Сколько часов в неделю занимают тренировки? Что сложнее всего дается?

— Мы тренируемся по 60–70 часов в неделю. Если нужно, выходим в выходные. Все сложные моменты закрывает команда: это организация рабочего пространства кухни, поиск партнеров и поставщиков, трансфер команды и оборудования. Главное же — разработать блюдо. Мы должны быть новаторами, но в то же время не перемудрить. Не только думать о визуализации, но и не забыть про вкус.

Бывают ли в процессе подготовки забавные или неожиданные ситуации?

— Тренировки проходят в позитивной атмосфере. Забавные ситуации, над которыми потом смеемся, возникают каждый день. Например, пробуем самые безумные идеи, и на выходе не всегда получается задуманное.

До полуфинала осталось чуть больше месяца. Как настрой? Усиливается ли волнение ближе к дате? Как переключаетесь от мыслей о конкурсе и ответственности, которая лежит на вас и вашей команде?

— Волнение пока не ощущается. Все идет по плану. Чувствуется поддержка коллег и руководства. Работаем на результат. Не все, конечно, получается с первого раза, но мы двигаемся в правильном направлении. Со следующей недели подключим физические тренировки в составе команды, чтобы улучшить выносливость. Усиленно занимаемся английским. Что касается отдыха, то он проходит дома с семьей, родные меня берегут, заботятся.

В конкурсах такого масштаба важна поддержка на всех уровнях: от коллег до государства. Кто и как поддерживает вашу команду?

— В одиночку этот конкурс не потянуть. Над проектом трудится большая команда. Каждый отвечает за определенный блок. Например, кроме того, что нужно приготовить вкусное и красивое блюдо, его необходимо подать на красивом подносе. Уникальный дизайн подноса разрабатывают наши дизайнеры, а изготавливают партнеры. Благодарим за поддержку правительство Красноярского края и «Енисейскую Сибирь», и нашего генерального партнера — компанию Nespresso.

Может ли обычный житель Красноярска попасть в группу поддержки и поехать в Венгрию?

— Любой желающий может войти в группу поддержки. Для удобства даже организовали гастрономический тур. Болельщики смогут посетить соревнования, попробовать сеты в лучших ресторанах города, отмеченных звездами Michelin, узнать историю и культуру Будапешта. Мы будем рады каждому болельщику!

P. S. В случае если Сергей Тернов с командой войдет в десятку лучших на европейском этапе, Россию ждет главная борьба — выступление в финале гастрономической Олимпиады Bocuse d’Or, который традиционно состоится в Лионе (Франция) в январе 2023 года. Пожелаем Сергею Тернову и его команде успехов, творческого вдохновения и признания на мировой гастрономической арене.