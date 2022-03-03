Красноярскэнергосбыт признали лучшей социально ответственной компанией

Красноярскэнергосбыт завоевал две награды ХII Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России — 2021». В пяти номинациях конкурса участвовали 56 энергосбытовых компаний России.

Участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли специалисты-электроэнергетики из 18 регионов, а также представители отраслевого издания «ЭнергоНьюс».

В номинации «Социально ответственная энергосбытовая компания» были представлены 24 конкурсанта. Оценивались отчеты о социально значимых направлениях деятельности, таких как обучение и повышение квалификации, поддержка и адаптация персонала, охрана труда; конкурсы профессионального мастерства, спортивные, культурные, экологические мероприятия, благотворительная деятельность. Красноярскэнергосбыт разделил первое место с Дальневосточной энергетической компанией (ПАО «ДЭК»). Обе компании входят в Группу РусГидро.

Кроме того, красноярские энергетики стали третьими в номинации «Энергосбытовой рекламный проект года» с кампанией «Мы переехали на Марс». Она была разработана для продвижения нового сервиса — электронных квитанций.

Красноярскэнергосбыт неоднократно становился победителем отраслевого конкурса в различных номинациях, в том числе в 2019 году стал обладателем гран-при конкурса. Лидерство в номинации «Социально ответственная компания» компания удерживает несколько лет подряд. Кстати, о последовательной внутрикорпоративной социальной политике говорят не только призовые места в соответствующих номинациях, но и тот факт, что средний стаж работы сотрудника в компании — 16 лет», — рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

В 2021 году внутрикорпоративная социальная программа компании еще расширилась. Так, медицинскими услугами в рамках добровольного медицинского страхования могут пользоваться все работники организации. При необходимости каждый сотрудник может пройти обследование или лечение в ведущих клиниках Красноярского края. Кроме того, все работники ПАО «Красноярскэнергосбыт» стали участниками программы противоклещевой защиты «Иммунокарта», в рамках которой можно пройти экстренную профилактику клещевого энцефалита во многих медицинских учреждениях на всей территории края.

Компания реализует масштабную благотворительную программу, в 2021 году ее бюджет составил 2,93 млн рублей. В общей сложности поддержка была оказана 13 бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям. В первую очередь средства направлялись на борьбу с пандемией и поддержку образовательных учреждений. Кроме того, Красноярскэнергосбыт традиционно поддерживает проекты, которые повышают качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники компании активно участвуют в волонтерских проектах и вне благотворительной программы. В частности, в рамках акции РусГидро «Чемодан добра» красноярские энергетики помогли детям из малообеспеченных семей подготовиться к школе. Кроме того, сотрудники Красноярскэнергосбыта — постоянные участники донорских акций: в 2021 году состоялось три донорских марафона, в ходе которых 228 специалистов ПАО «Красноярскэнергосбыт» сдали более ста литров крови.

Энергосбыт занимается и просветительской работой: компания создала уникальный игровой видеоурок для подростков на тему энергосбережения. Только за первый месяц его посмотрели не менее десяти тысяч школьников. А краевой онлайн-квиз, который Красноярскэнергосбыт посвятил 100-летию ГОЭЛРО и выпуску познавательного издания «Электроплан», собрал 48 команд из различных населенных пунктов региона.