Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.03
105,81
115,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

С 6 марта в Красноярске не работают одежные магазины, входящие в Inditex group

С 6 марта в Красноярске не работают одежные магазины, входящие в Inditex group
Иллюстрация: Yandex

С 6 марта в Красноярске прекратили работать Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Women's Secret, Stradivarius и ZARA.

#НОВОСТИ

Все эти бренды входят в состав крупного испанского одежного ритейлера. Перечисленные магазины размещались в ТРЦ «Планета». С 6 марта их работа приостановлена.

Отметим, поставлена на стоп и продажа через сайты брендов. Ритейлер сообщил, что уже размещенные онлайн-заказы будут доставлены.

Напомним, ранее в ТРЦ «Планета» уже закрылись магазины Mango и H&M.

Добавим, также ожидается закрытие Nike после распродажи имеющихся в наличие товаров — зимняя и весенняя коллекции.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Олег Дерипаска: Нам не нужна столица в Москве, перенесем ее в СибирьОлег Дерипаска: Нам не нужна столица в Москве, перенесем ее в Сибирь
  • Президент назначил главу ГУФСИН по Красноярскому краюПрезидент назначил главу ГУФСИН по Красноярскому краю
  • Крупнейший в Сибири: в Красноярске построят новый деловой центрКрупнейший в Сибири: в Красноярске построят новый деловой центр
  • МИД РФ: Россия совершит азиатский разворот благодаря потенциалу СибириМИД РФ: Россия совершит азиатский разворот благодаря потенциалу Сибири
  • «Енисейская Сибирь» создает 4 тысячи рабочих мест: а люди будут?«Енисейская Сибирь» создает 4 тысячи рабочих мест: а люди будут?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.