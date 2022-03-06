С 6 марта в Красноярске не работают одежные магазины, входящие в Inditex group

С 6 марта в Красноярске прекратили работать Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Women's Secret, Stradivarius и ZARA.

Все эти бренды входят в состав крупного испанского одежного ритейлера. Перечисленные магазины размещались в ТРЦ «Планета». С 6 марта их работа приостановлена.

Отметим, поставлена на стоп и продажа через сайты брендов. Ритейлер сообщил, что уже размещенные онлайн-заказы будут доставлены.

Напомним, ранее в ТРЦ «Планета» уже закрылись магазины Mango и H&M.

Добавим, также ожидается закрытие Nike после распродажи имеющихся в наличие товаров — зимняя и весенняя коллекции.