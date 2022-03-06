Ресторатор Евгений Пономарев открывает новый филиал лапшичной в Красноярске

Первую лапшичную «Панда и Гусь» Евгений Пономарев открыл за несколько дней до введения пандемийных ограничений. Новое заведение вновь стартует в период экономической нестабильности.

По словам Евгения Пономарева сейчас стройка в самом разгаре. Заведение откроется по адресу пр. Свободный 34/2. Также ресторатор сообщает, что проблем с продуктам у лапшичных пока нет. Сразу после объявления спецоперации он успел сделать большой заказ у поставщиков. Пономарев добавляет, что в настоящее время не намерен поднимать цены.

Считаю, что поднимать цены сейчас — не выход. Хочу, чтобы заведение было доступным для горожан в эти трудные дни».

Более того, а планах открытие третьего филиала.

Напомним, Евгений Пономарев победил в номинации «Амбассадор бренда» премии «Человек года» в 2020 году. Одновременно он вошел в тройку лидеров номинации «Выжившие», которая была посвящена предпринимателям, не опускающим руки в сложных ситуациях.