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Ресторатор Евгений Пономарев открывает новый филиал лапшичной в Красноярске

Ресторатор Евгений Пономарев открывает новый филиал лапшичной в Красноярске
Иллюстрация: DK.RU

Первую лапшичную «Панда и Гусь» Евгений Пономарев открыл за несколько дней до введения пандемийных ограничений. Новое заведение вновь стартует в период экономической нестабильности.

#НОВОСТИ

По словам Евгения Пономарева сейчас стройка в самом разгаре. Заведение откроется по адресу пр. Свободный 34/2. Также ресторатор сообщает, что проблем с продуктам у лапшичных пока нет. Сразу после объявления спецоперации он успел сделать большой заказ у поставщиков. Пономарев добавляет, что в настоящее время не намерен поднимать цены.

Считаю, что поднимать цены  сейчас — не выход. Хочу, чтобы заведение было доступным для горожан в эти трудные дни».

Более того, а планах открытие третьего филиала.

Напомним, Евгений Пономарев победил в номинации «Амбассадор бренда» премии «Человек года» в 2020 году. Одновременно он вошел в тройку лидеров номинации «Выжившие», которая была посвящена предпринимателям, не опускающим руки в сложных ситуациях.

Автор: Петр Савельев
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