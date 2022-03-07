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На улице Киренского мэрия благоустроит сквер

На улице Киренского мэрия благоустроит сквер
Иллюстрация: admkrsk.ru

В Октябрьском районе Красноярска администрация города запланировала благоустраивать сквер. Работы начнутся уже в апреле 2022.

#НОВОСТИ

Как сообщают в мэрии, сквер разделят на зону тихого отдыха и зоны игровых площадок для детей разных возрастов. В частности, планируют установить скамейки, качалки, игровые комплексы, горки и батутом, песочницу. Также на территории выложат брусчатку и асфальтовые дорожки, обустроят парковочные места.

Кроме того, здесь планируют высадить около 40 деревьев и кустарников, обустроить газон, разбить цветник.

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Автор: Петр Савельев
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