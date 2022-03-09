Анастасия Ермилова, ипотечный брокер: Главное – не поддаваться панике

Банк России поднял ключевую ставку рывком – более чем в два раза. Это значит, что кредиты также подорожают. Что будет с ипотекой и как выбрать правильное решение?

Анастасия Ермилова, ипотечный брокер

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Несмотря на повышение ключевой ставки, некоторые банки продолжают принимать заявки и выдавать кредиты по субсидированным ставкам: семейная ипотека от 4,5%, госпрограммы меньше 6% годовых. Но очевидно, что в ближайшее время ставки поднимутся, полагаю, примерно до 12%, как было несколько лет назад.

Что касается рыночных ставок, то они варьируются от 18 до 27% по ипотеке и до 30% по нецелевым кредитам. При этом в отличие от кризиса 2014-го года, когда ЦБ поднял ставку до 17,5%, программы рефинансирования действуют. Тогда их просто не было. На мой взгляд, это связано с высокой закредитованностью населения сейчас, огромного количества кредитных карт, микрозаймов. Общая кредитная нагрузка может доходить до 80% от семейного бюджета.

Еще остается возможность выходить на подписание сделок по предодобренным условиям до конца марта, но далеко не у всех банков. В частности, Сбер продлил своим клиентам такую возможность до 27 марта. В основном же коммерческие банки пересмотрели условия даже по действующим решениям.

Один из частых вопросов, который задают заемщики, не поменялась ли кредитная ставка по уже пописанным договорам. Здесь можно быть спокойным, потому что в подавляющем большинстве случаев она фиксированная. Исключение – сельская ипотека: как только заканчивается финансирование это программы из бюджета, идет привязка к ключевой ставке, а она сейчас 20%.

В ближайшее время принципиально изменится подход к андеррайтингу заемщика, строго говоря, он уже изменился, достаточно много заявок уходит в отказ, повышается размер первоначального взноса по программам, где не надо подтверждать доход и занятость, то есть, в этом плане мы откатываемся назад. Это риск банков, он заключается в том, что по высоким ставкам люди не смогут выполнять свои обязательства по кредитному договору, и банки стараются его минимизировать. Кроме того сейчас люди в панике начали снимать деньги со счетов, и у банков несколько ограничены ресурсы по кредитованию. Количество кредитов в принципе снизится, такая же ситуация была в начале пандемии, в марте-апреле 2020 года, когда порядка 30% заявок отклонялось.

Рано или поздно ситуация стабилизируется, по опыту 2014-го года через пару-тройку месяцев рынок успокоится, придет к ипотечным ставкам на уровне 15-17%, а еще через несколько лет ставки начнут снижаться, и мы вновь начнем рефинансировать дорогие кредиты. Экономика циклична.

Люди берут ипотеку даже по высоким ставкам, просто потому что у них есть деньги: снимают наличку со вкладов и ищут другие возможности вложения. Отчасти спрос на ипотеку держится на счет того, что многие успели продать свою квартиру, а новую еще не успели купить. Вместо 8% банки предлагают 18%, а оставаться в рублях и без квартиры – это большой риск.

Мы рекомендуем оставить часть денег на 2-3 месяца на все платежи, а после стабилизации обстановки выходить на рефинансирование.

Еще важно: программу кредитных каникул продлили до сентября 2022 года. Но я бы не рекомендовала пользоваться этой возможностью. Вернее, рассматривать каникулы как самую крайнюю меру. Несмотря на заявления, что негативных последствий для заемщика в его кредитной истории не будет, в реальности люди столкнулись с проблемами. Стоит это учитывать.

Сейчас особенно важно не поддаваться панике. На рынке очень много неликвида, люди в панике подписывают договоры на коленке, лишь бы что-то купить, приобретают объекты с высоким риском... Нельзя просто хапать, потому что еще дешево. Сейчас тем более надо четко проверять документы на объект и учитывать все возможные подводные камни.