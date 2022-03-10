Аграриев Красноярского края заведут под зерновой мониторинг

Это коснется всех сельхозтоваропроизводителей региона, производящих и перерабатывающих зерно, а также масличные культуры.

В Красноярском крае будет внедрена система мониторинга потоков зерна и продуктов его переработки. Сейчас она работает в регионе в тестовом режиме, рассказали DK.RU в краевом филиале Центра Агроаналитики Минсельхоза РФ, который является оператором этой система.

Система ФГИС „Зерно“ с 1 марта 2022 года запущена в тестовом режиме во всех регионах России. Это сделано для того, чтобы аграрии смогли ознакомиться с ней, поработать и дать обратную связь», — говорят в «Центре Агроаналитики».

Закончится тестирование к 1 июля 2022 года. С этой даты любой желающий аграрий сможет присоединится начать работать в этой системе. А с 1 сентября участие в ней станет обязательным.

Новая система предназначена для контроля за движением зерна и масличных культур внутри страны и при экспорте. Она позволит автоматизировать сбор, обработку, хранение и анализ информации, связанной с производством, перевозкой, реализацией, хранением, обработкой, переработкой и утилизацией зерна.

Со временем в нее заведут и продукты переработки зерна: с 1 января 2023 года это будет происходит в добровольном порядке, а с 1 марта 2023-го — в обязательном.

Пользователи ФГИС «Зерно» также получат свободный доступ к информации о игроках зернового рынка, логистических компаниях, госзакупках в интервенционный фонд и прочем.

Подробнее о системе и особенностях работы с ней можно узнать здесь .

Обновлено в 14:02: в краевом филиале «Центра Агроаналитики» DK.RU рассказали, что сейчас на тестирование системы уже записалось 62 сельхозпредприятия Красноярского края.

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