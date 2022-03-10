Сбежать в пригород. Горячие предложения от риэлтессы Гюзель Ханюковой

Красноярск — отличный город, если бы не «черное небо»… Фраза, которую зимой 2022 года мы слышали все чаще. Можно ли снизить экологические риски, продолжая жить и работать в столице региона?

Разбираемся вместе с Гюзель Ханюковой, руководителем агентства недвижимости «Бульвар 21».

По словам эксперта, интерес к загородной недвижимости заметно усилился в последние годы. Причин тому несколько.

— Разумеется, сказывается негативная экологическая обстановка в городе. Хочется вырваться из Красноярска, проводить больше времени в более чистом месте, не бояться спать с открытым окном. Одновременно на ситуацию повлияла пандемия. Выяснилось, что можно месяцами работать удаленно. А если это так, то намного комфортнее обустроить рабочее место в экологически чистом пригороде.

И все-таки если бизнес-интересы связаны с Красноярском, далеко от города не поселишься…

— В первую очередь рассматриваются предложения в загородных жилых массивах в 30–40-минутной транспортной доступности. Например, сейчас в моем портфеле есть два горячих предложения. Это загородные дома в Удачном и Шамони. Легко добра-ться до города, при этом совершенно другое качество жизни, которое не сравнится ни с одной премиальной квартирой в Красноярске. Коттедж на Благодатной, 20 расположен рядом со Свято-Успенским монастырем. С одной стороны, живешь на живописном берегу Енисея, с другой — в 20 минутах езды от центра города. Впрочем, в Удачном сейчас достаточно развитая инфраструктура. Магазины, рестораны, частная школа и детский сад. За последние десять лет здесь многое изменилось. Что касается самого дома, то прежде всего отмечу уникальную гидроизоляцию, что очень важно для этого района. Благоустроенный двор с видеонаблюдением, гаражом на 4 машины и вольером для собак. Дом полностью обставлен мебелью и оборудован бытовой техникой. Помимо каминной гостиной, трех спален, двух санузлов есть бильярдная, биб-лиотека и сауна.

Второе горячее предложение — элегантный коттедж в поселке Шамони. На мой взгляд, это уникальное место — единый архитектурный стиль, приватность как философия места — чужих здесь не бывает, и дружное сообщество соседей. Летом прошлого года на территории поселка открылось ивент-пространство «Белый замок», где жители Шамони отмечают праздники и особые даты и где проходят различные культурные события. Сам коттедж выполнен из натуральных материалов. Помимо спален, гардеробной, гостиной, сауны здесь есть комната для медитации — помещение спроектировано и оформлено по Васту, окна выходят на восточную сторону, чтобы каждый день встречать солнце и наполняться его энергией. Оба дома могут похвастаться красивой деревянной лестницей — настоящим произведением коттеджного домостроения.

А есть ли выгодные предложения для тех, кто все-таки хочет уехать из Красноярска или ищет недвижимость для удачного инвестирования?

— Поскольку я уже год живу на два города и являюсь риэлтессой сибиряков в Сочи, то, конечно же, беру в работу все самые выгодные инвестиционные предложения черноморского побережья. Прямо сейчас есть возможность приобрести отличную полноценную квартиру в Имеретинской долине и апартаменты в «Лучезарном», аппарт-комплекс премиум-класса. Сама люблю это место. Здесь лучшая набережная, Олимпийский парк, новые жилые комплексы, цены на квартиры в которых неизменно растут. За подробностями — ко мне. Но когда речь идет о недвижимости в Сочи, принимать решение нужно быстро: квартиры здесь продаются, как горячие пирожки.

Варианты загородной недвижимости

Поселок Удачный

Дом в пос. Удачный, по улице Благодатная, 285 м2 на участке 16 сот. Три этажа, с сауной, зоной отдыха, бильярдной и библиотекой. Дом продается с интерьером и мебелью. Гараж на четыре автомобиля.

Сочи

Однокомнатная квартира в г. Сочи, 35,5 м2. Новый жилой комплекс «Фрукты» в Сириусе. Рядом море, вся готовая инфраструктура, престижный поселок, очень хороший и удачный вид из окна на море и горы.

Поселок Шамони

Двухэтажный дом в 236 м2. в пос. Шамони по ул. Дюсалей. 15 соток земли, гараж на два автомобиля, открыто-закрытого типа веранда, баня, тренажерный зал. Ландшафтный дизайн участка.