Бережливое производство помогло аграриям Красноярского края нарастить выработку и доходы

Внедрение инструментов бережливого производство проводилось в рамках нацпроекта «Производительность труда».

К середине марта 2022 года в рамках нацпроекта «Производительность труда» элементы бережливого производства внедрены на 10 предприятиях агропромышленного комплекса Красноярского края. Об этом рассказали в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.

Так, агрохолдинг «Дары Малиновки» оптимизировал производство очищенного картофеля на базе «Миндерла» в Сухобузимском районе.

Среди основных проблем эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (структура центра «Мой бизнес») выявили неравномерную загрузку персонала, простои в производственных процессах, ненормированные запасы продукции, неэффективную организацию рабочих мест и т.д.

Внедрение на предприятии механизмов бережливого производства позволило за шесть месяцев сократить время производства очищенного картофеля на 17%, снизить объёмы незавершённого производства на 15,5%, увеличить выработку на одного человека на 20%. Результаты, по предварительным подсчётам, уже дают предприятию более миллиона рублей прибыли ежемесячно», — рассказывают в агентстве.

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