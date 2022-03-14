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Бережливое производство помогло аграриям Красноярского края нарастить выработку и доходы

Бережливое производство помогло аграриям Красноярского края нарастить выработку и доходы
Автор фото: Алина Ковригина. Иллюстрация: "Дары Малиновки"

Внедрение инструментов бережливого производство проводилось в рамках нацпроекта «Производительность труда».

#НОВОСТИ
К середине марта 2022 года в рамках нацпроекта «Производительность труда» элементы бережливого производства внедрены на 10 предприятиях агропромышленного комплекса Красноярского края. Об этом рассказали в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
 
Так, агрохолдинг «Дары Малиновки» оптимизировал производство очищенного картофеля на базе «Миндерла» в Сухобузимском районе.
Среди основных проблем эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (структура центра «Мой бизнес») выявили неравномерную загрузку персонала, простои в производственных процессах, ненормированные запасы продукции, неэффективную организацию рабочих мест и т.д.
Внедрение на предприятии механизмов бережливого производства позволило за шесть месяцев сократить время производства очищенного картофеля на 17%, снизить объёмы незавершённого производства на 15,5%, увеличить выработку на одного человека на 20%. Результаты, по предварительным подсчётам, уже дают предприятию более миллиона рублей прибыли ежемесячно», — рассказывают в агентстве.
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Это коснется всех сельхозтоваропроизводителей региона, производящих и перерабатывающих зерно, а также масличные культуры.

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Новая федеральная программа была разработана в прошлом году. В декабре аккредитацию в ней получила красноярская компания.

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Раньше аграрии из этого сегмента не имели доступа к подобной господдержке. Теперь же ее распространили и на них.

Автор: Петр Савельев
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