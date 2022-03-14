Красноярцы массово пошли за кредитами наличными

В начале этого года потребкредитование в Красноярском крае начало сдавать позиции, а вот кредиты наличными оказались очень востребованы.

В январе 2022 года жители Красноярского края взяли 33,7 тыс. кредитов наличными на общую сумму 10,7 млрд рублей. Об этом рассказали в Объединенном кредитном бюро (аккумулирует сведения примерно о 97% банковских заемщиков).

По данным организации, эти показатели существенно превосходят показатели января прошлого года. Так, количество выданных кредитов этого типа увеличилось на 30%, а их общая сумма — на 19%. Справедливости ради стоит отметить, что в ноябре 2021-го (декабрьских данных нет) динамика число займов наличными была на том же уровне.

Выдачи растут в количественном выражении быстрее, чем по объему предоставленных средств. Связано это с тем, что в последнее время банки стали активнее кредитовать заемщиков с небольшим доходом на небольшие суммы, что привело к снижению среднего размера кредита», — считает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Добавим, что потребительское кредитование в Красноярском крае за январь 2022 года несколько сдало свои позиции — было выдано 23,2 тыс. подобных займов, что на 9,2 % меньше, чем в аналогичном месяце 2021-го.

Читайте также:

Красноярцы набрали автокредитов более чем на 15 млрд рублей Итоговая сумма по году почти на две трети превзошла ту, что была годом ранее. Это один из самых высоких приростов по стране.

Красноярцы стали больше занимать на покупку жилья

Ипотечные кредиты в Красноярском крае за год выросли почти на треть. Это одна из самых выразительных динамик в России. Даже в среднем же по стране рост несколько меньше.

Кредитные каникулы пенсии и госзакупки: принят новый закон о господдержке бизнеса и граждан России

Документ вчера подписал президент РФ Владимир Путин. Нововведения коснутся пенсий, кредитов и госзакупок.