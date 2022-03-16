Закредитованность жителей Красноярского края оказалась самой низкой в Сибири

При этом средний долг по кредитам, в пересчете на душу населения, в регионе один из самых больших среди территорий СФО.

Долги по кредитам жителей Красноярского края на начало 2022 года составляли 59,1% от их годового дохода. Такие данные приводит РИА Рейтинг. В среднем каждый красноярец на тот момент был должен банкам 370,5 тыс. рублей.

Закредитованность жителей региона оказалась самой низкой в Сибири. Чуть больше она в Томской (59,9%) и Кемеровской (60%) областях. Наибольший же показатель по округу зафиксирован в Туве — 90%, что является вторым результатом по России после Калмыкии со 103,5%.

По уровню же долга на душу населения, Красноярский край стал третьим в Сибири. Больше только в Новосибирской области (392,3 тыс рублей) и все той же Туве (433,3 тыс. рублей).

Самый же большой размер среднедушевого долга в стране в начале года был в Ямало-Ненецком автономном округе — 649,5 тыс. рублей. Правда, закредитованность населения там была на уровне 53,6%.

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