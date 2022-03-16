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Закредитованность жителей Красноярского края оказалась самой низкой в Сибири

Закредитованность жителей Красноярского края оказалась самой низкой в Сибири
Иллюстрация: pixabay.com

При этом средний долг по кредитам, в пересчете на душу населения, в регионе один из самых больших среди территорий СФО.

#НОВОСТИ
Долги по кредитам жителей Красноярского края на начало 2022 года составляли 59,1% от их годового дохода. Такие данные приводит РИА Рейтинг. В среднем каждый красноярец на тот момент был должен банкам 370,5 тыс. рублей.
 
Закредитованность жителей региона оказалась самой низкой в Сибири. Чуть больше она в Томской (59,9%) и Кемеровской (60%) областях. Наибольший же показатель по округу зафиксирован в Туве — 90%, что является вторым результатом по России после Калмыкии со 103,5%.
 
По уровню же долга на душу населения, Красноярский край стал третьим в Сибири. Больше только в Новосибирской области (392,3 тыс рублей) и все той же Туве (433,3 тыс. рублей).
 
Самый же большой размер среднедушевого долга в стране в начале года был в Ямало-Ненецком автономном округе — 649,5 тыс. рублей. Правда, закредитованность населения там была на уровне 53,6%.
 
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Итоговая сумма по году почти на две трети превзошла ту, что была годом ранее. Это один из самых высоких приростов по стране.

Красноярцы стали больше занимать на покупку жилья

Ипотечные кредиты в Красноярском крае за год выросли почти на треть. Это одна из самых выразительных динамик в России. Даже в среднем же по стране рост несколько меньше.

Красноярцы массово пошли за кредитами наличными

В начале этого года потребкредитование в Красноярском крае начало сдавать позиции, а вот кредиты наличными оказались очень востребованы.

Автор: Петр Савельев
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