«Торгашинская лестница» попала Книгу рекордов

Эксперты официально признали красноярскую лестницу самой длинной в России и включили ее в Книгу рекордов России.

До нашей сибирской звание «самой длинной лестницы в России» носила "Чкаловская" в Нижнем Новгороде.

Сообщается, что за время сначала открытия 1 декабря 2021 на Торгашинской лестнице побывали свыше 100 тысяч человек.

Напомним, Торгашинская лестница насчитывает 1 683 ступени, общая длина маршрута 1 200 м, перепад высот — 240 м. Подъем на вершину занимает примерно 40 минут, спуск около 20.

У туристического объекта три видовых пролета, ночная подсветка включается с наступлением темноты. На вершине хребта имеется зона отдыха, на нижней площадке —карта пешеходных маршрутов, скамейки для отдыха и туалет.

Туристический маршрут начинается с территории загородного лагеря «Гренада», время работы ежедневно 8.00…22.00.

Конструкция соединяет две достопримечательности Красноярска — Торгашинский хребет и национальный парк «Красноярские Столбы» — в единый туристический кластер с общей сетью пешеходных троп.

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