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Розничный бизнес банка «Открытие» в Красноярске возглавил топ-менеджер «Газпромбанка»

Розничный бизнес банка «Открытие» в Красноярске возглавил топ-менеджер «Газпромбанка»
Иллюстрация: Пресс-служба банка "Открытие" в Красноярске

Основная его задача: укрепить позиции банка в кредитовании физлиц.

#НОВОСТИ
Руководителем розничного блока красноярского филиала банка «Открытие» назначен Николай Яблоков. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
 
Как говорят в банке, главная задача нового топ-менеджера — выстроить работу розницы в регионе и укрепить долю банка в потребительском и ипотечном кредитовании, а также в сегменте сберегательных продуктов и банковских карт.
 
До прихода в «Открытие» Яблоков был заместителем управляющего красноярского филиала «Газпромбанка».
Николай Яблоков — опытный управленец. Уверена, что его разносторонний опыт и знания позволят обеспечить дальнейшее развитие банка и подняться на еще более высокие позиции в регионе», — прокомментировала назначение Наталья Потапова, управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае.
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Автор: Петр Савельев
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