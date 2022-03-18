Розничный бизнес банка «Открытие» в Красноярске возглавил топ-менеджер «Газпромбанка»
Основная его задача: укрепить позиции банка в кредитовании физлиц.
Руководителем розничного блока красноярского филиала банка «Открытие» назначен Николай Яблоков. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Как говорят в банке, главная задача нового топ-менеджера — выстроить работу розницы в регионе и укрепить долю банка в потребительском и ипотечном кредитовании, а также в сегменте сберегательных продуктов и банковских карт.
До прихода в «Открытие» Яблоков был заместителем управляющего красноярского филиала «Газпромбанка».
Николай Яблоков — опытный управленец. Уверена, что его разносторонний опыт и знания позволят обеспечить дальнейшее развитие банка и подняться на еще более высокие позиции в регионе», — прокомментировала назначение Наталья Потапова, управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае.
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