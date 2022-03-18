Красноярскэнергосбыт готов отключить 88 садоводческих товариществ

Садоводы и дачники задолжали Красноярскэнергосбыту за уже потребленную электроэнергию свыше 75 миллионов рублей. Долг каждого из товариществ составляет от 13 тыс. рублей до 13,2 миллионов рублей.

Самые злостные неплательщики, имеющие миллионные долги, расположены в Красноярске, Железногорске, Сосновоборске и Емельяновском районе. Красноярскэнергосбыт объявил, что начинает подготовку к отключению должников. Полный список размещен на сайте компании.

Энергетики напоминают, что причин задолженности может быть несколько.

Отмечу, что долги могут образоваться не только вследствие уклонения собственников от оплаты, но и в результате ненадлежащего исполнения председателем своих обязанностей. Поэтому собственникам участка необходимо и самим вовремя передавать председателю объединения плату за потреблённую электроэнергию, и контролировать его в части выплат в адрес энергосбытовой компании», - говорит заместитель исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова.

В компании напомнили, что председатель садоводческого общества вправе отключать должников от электроэнергии.

Красноярскэнергосбыт убедительно просит дачников и жителей садоводческих товариществ в кратчайшие сроки погасить задолженность за электроэнергию и проверить своевременность перечисления средств со стороны председателей обществ. Собственник может внести плату и напрямую (через сервисы Сбербанка), минуя «общую» кассу. В этом случае при заполнении реквизитов платежа нужно обязательно указывать номер договора и юридическое наименование СНТ.