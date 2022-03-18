Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.03
108,05
118,76
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярскэнергосбыт готов отключить 88 садоводческих товариществ

Красноярскэнергосбыт готов отключить 88 садоводческих товариществ
Иллюстрация: pixabay.com

Садоводы и дачники задолжали Красноярскэнергосбыту за уже потребленную электроэнергию свыше 75 миллионов рублей. Долг каждого из товариществ составляет от 13 тыс. рублей до 13,2 миллионов рублей.

#НОВОСТИ

Самые злостные неплательщики, имеющие миллионные долги, расположены в Красноярске, Железногорске, Сосновоборске и Емельяновском районе. Красноярскэнергосбыт объявил, что начинает подготовку к отключению должников. Полный список размещен на сайте компании.

Энергетики напоминают, что причин задолженности может быть несколько.

Отмечу, что долги могут образоваться не только вследствие уклонения собственников от оплаты, но и в результате ненадлежащего исполнения председателем своих обязанностей. Поэтому собственникам участка необходимо и самим вовремя передавать председателю объединения плату за потреблённую электроэнергию, и контролировать его в части выплат в адрес энергосбытовой компании», - говорит заместитель исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Смирнова.

В компании напомнили, что председатель садоводческого общества вправе отключать должников от электроэнергии.

Красноярскэнергосбыт убедительно просит дачников и жителей садоводческих товариществ в кратчайшие сроки погасить задолженность за электроэнергию и проверить своевременность перечисления средств со стороны председателей обществ. Собственник может внести плату и напрямую (через сервисы Сбербанка), минуя «общую» кассу. В этом случае при заполнении реквизитов платежа нужно обязательно указывать номер договора и юридическое наименование СНТ.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Александр Усс: Лесопромышленники пострадали от санкций и нуждаются в господдержкеАлександр Усс: Лесопромышленники пострадали от санкций и нуждаются в господдержке
  • Красноярские компании готовятся экономить на бумагеКрасноярские компании готовятся экономить на бумаге
  • ВКонтакте — это то, что мы заслужилиВКонтакте — это то, что мы заслужили
  • «СМ.Сити» хочет через суд оспорить отказ в праве засыпать часть Абаканской протоки«СМ.Сити» хочет через суд оспорить отказ в праве засыпать часть Абаканской протоки
  • Тушь-«плевалка» вместо импортных брендов? Нет! – Мария Никитенко, бьюти-стилистТушь-«плевалка» вместо импортных брендов? Нет! – Мария Никитенко, бьюти-стилист
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.