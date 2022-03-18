Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта
Перевозчик СДЭК полностью перевел клиентов на безбумажный документооборот — с помощью CDEK ID теперь можно не только получать, но и отправлять посылки без паспорта.
Услуга CDEK ID позволяет отказаться от надоевшей бюрократии — теперь клиенты логистической компании могут оформить отправление онлайн — в личном кабинете, как на сайте, так и в мобильном приложении, либо оффлайн — в одном из 3500 пунктов.
Информация о посылке в электронном виде отправляется на телефон отправителя для аутенфикации и подтверждения. Получатель также, при наличии CDEK ID, с помощью кода подтверждает личность при получении.
Сервис CDEK ID будет актуален тем, кто заказывает посылки из-за рубежа: теперь не нужно заполнять паспортные данные для прохождения посылки через таможню.
Кроме того, привязка клиента к CDEK ID дает возможность копить баллы по программе лояльности и тратить их на оплату услуг по логистике — кэшбэк начисляется баллами за каждую оплаченную услугу. Размер кэшбэка зависит от тарифа. Баланс доступен в личном кабинете.
Каждую следующую услугу можно оплатить баллами из расчета 1:1 к рублю, а максимальный размер оплаты составляет 99 % от полной стоимости услуги.
Цифровизация это важный вектор развития нашей компании. За прошедший год нам удалось сделать значительный шаг в этом направлении. Был создан личный кабинет для наших клиентов физических лиц, мы постоянно развиваем наш сервис CDEK ID, который насчитывает уже более 3 млн. клиентов и является цифровым сердцем компании. Сейчас особо актуально создавать удобные сервисы, которые помогают делать взаимодействие с компанией удобными и цифровыми. Отказ от бумаги для нас это большой шаг вперед не только с точки зрения сохранения природы, но и с точки зрения сокращения затрат на бумагу, которая в текущих реалиях может прилично подскочить в цене», - говорит Максим Карпин, руководитель проектного офиса СДЭК.
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