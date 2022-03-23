Любовь и забота от L’Occitane

Что бы ни происходило, женщины продолжают заботиться о себе и ценят те бренды, которые дают возможность выбора и чутко ориентированы под актуальные запросы клиентов.

Весной хочется обновления — новый образ, новый аромат. Но в это время красота также нуждается в особом, качественном уходе.

Журнал «Деловой квартал» сделал специальную, магическую подборку из весенней коллекции легендарного французского бренда L’Occitane, бутик которого теперь расположен в самом сердце Красноярска — на проспекте Мира, в ТК City Hall. Здесь, в уютной, камерной атмосфере можно спокойно насладиться выбором любимых средств и открыть для себя что-то новое.

• Магия прикосновений

Весной самое время побаловать себя истинным бестселлером L’Occitane — маслами для душа. Миндальное масло для душа — это, бесспорно, звездный продукт L’Occitane, покоривший миллионы сердец. При контакте с водой масло мгновенно превращается в густую роскошную пену, придающую телу нежное атласное сияние. Оно бережно заботится даже о самой нежной коже и является идеальной альтернативой обычным гелям для душа.

• Магия преображения

Говорят, что волшебных средств красоты не бывает и все это маркетинг. Согласимся, но с одним исключением — ночной эликсир L’Occitane. Это топовое средство выбирают женщины во всем мире. Ведь это настоящий секрет красоты, который позволит наслаждаться своим отражением каждый день. Эликсир чудесным образом восстанавливает и преображает кожу всего за одну ночь благодаря особому составу.

• Магия молодости

Попробуйте антивозрастную серию ухода за лицом с эфирным маслом иммортель. Этот неувядающий цветок поможет повернуть время вспять и вернуть коже сияние, упругость и ощущение комфорта.

• Магия природы

А также советуем еще один хит — крем для рук «Карите». Это средство делает кожу нежной и бархатистой. Обновленная линия легендарных продуктов «Карите» представляет как уже хорошо известные и полюбившиеся продукты, так и восхитительные новинки. Теперь формулы линии «Карите» стали еще более натуральными и эффективными!