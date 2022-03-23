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Почувствуй внутренний компас

Почувствуй внутренний компас
Иллюстрация: pixabay.com

Интуиция — одна из сильных сторон женщины. Она помогает выстроить правильные коммуникации, верно определить «своего» человека, вовремя сделать шаг вперед или, напротив, отойти в сторону и подождать.

#СВОЕ ДЕЛО

В последнее время все чаще говорят о важности интуиции в бизнесе, и здесь у женщин неплохая фора. Мы собрали несколько историй того, как внутренний голос помогает предпринимательницам в бизнесе.

Благодаря моей интуиции наши клиенты пока не оплачивают санкции

Почувствуй внутренний компас 1Ирина Стрелкова, 
директор сети стоматологических клиник Mira:
— У меня много историй, связанных с интуитивными решениями, которые в итоге оказываются правильными, поэтому своей интуиции я склонна доверять. Расскажу самую свежую.
 
У меня была идея запуска нового проекта, я давно его хотела, и вроде бы как раз теперь можно начинать, ведь второй филиал работает, все по плану. Но все время какие-то препятствия возникают. Как только берусь, что-то сразу случается, что-то мешает, как будто кто-то специально палки в колеса вставляет.
 
Решила сделать паузу. И когда ситуация в мире резко изменилась, стало понятно, что это решение тоже было правильным. Проект потребовал бы вложения десятков миллионов рублей, не успел бы толком запуститься, а в новых условиях и вовсе потерял актуальность. Не то время, не та обстановка.
 
Рада, что прислушалась к себе, сделала то, что было необходимо, и не сделала того, чего делать было не нужно.
 

Интуиция подсказала выбор бизнеса и партнера 

Почувствуй внутренний компас 2Жанна Прохоренко, 
сооснователь магазина косметики и нишевой парфюмерии LEBOX:
— Выбор бизнес-партнера, как и встреча с мужчиной своей жизни, — всегда судьбоносное и… интуитивное событие. Конечно, разум говорит свое слово, но финальное решение всегда за интуицией с ее веским «мое/не мое». Именно так было с запуском LEBOX. Во многом интуитивным стало само решение развиваться в бьюти-индустрии, куда я пришла после семи лет на телевидении. Меня просто развернуло в эту сторону, и я занялась сначала визажем, а затем пришла к пониманию, что хочу привозить в город бренды косметики и парфюмерии, которых в Красноярске нет. 
 
Будучи человеком команды, рассматривала разные варианты для возможного бизнес-партнерства: ближайшие подруги, бывшие коллеги… Но выбрала самый неочевидный — моего нынешнего бизнес-партнера Ксению Карклину, с которой на тот момент мы были знакомы всего две недели. Почему? Из-за того самого «мое» — не подкрепленной никакими фактами, но железной уверенности, что это тот самый человек. Вложились каждая по 50 тыс. рублей и начали общее дело. 
 
Голос интуиции не подвел — убеждаюсь в этом все шесть лет, что существует проект. После небольшой притирки пришло четкое понимание, что в этом бизнесе мы две половинки одного целого, а любые различия между нами бизнес-партнерству только на руку. Ксения — аналитик, на ней цифры и вся финансовая часть; в зоне моей ответственности — развитие компании, коммуникация. Никто не заходит на территорию другого, потому что есть полное доверие, на котором мы начали работать и продолжаем это делать по сей день. Немногие поймут, а кто-то и осудит, но и юридически наши обязательства друг перед другом никак не закреплены. Все просто: каждый уверен в другом, как в себе, и эта уверенность проверена разными временами — от очень сложных до очень веселых.
 
Знаю, что история видела разные примеры того, как женские союзы в бизнесе с треском разваливались. Иногда интуиция нас подводит, но иногда она подбирает для нас наилучший вариант из всех возможных.
 

Слушая свою интуицию, не игнорирую факты

Почувствуй внутренний компас 3Елена Непомнящая, 
директор сети салонов Beauty silhouette:
— Бизнес во многом построен на интуиции, а когда его развивают не один, а несколько человек, как в нашем случае, дело от этого только выигрывает. Свой бизнес я строю вместе с мужем и подругами, и каждый из нас вносит в него не только материальный вклад. Также всегда прислушиваюсь к интуиции администратора, которая неоднократно предвидела сложности и новые возможности. К примеру, об интуиции: непосредственно идея появления салона возникла в «поле» между мной и мужем. Будучи по образованию врачом-косметологом, я время от времени рассказывала супругу про новинки бьюти-индустрии. К этим рассказам он всегда был достаточно спокоен, однако, услышав про лазерную эпиляцию, проявил интерес, стал узнавать подробности. Именно интуиция подсказала, что это стоящая идея. Раскручивая ее, пришли к выводу, что оказывать только моноуслугу будет не совсем верно, так появилось решение совместить две бьюти-процедуры: лазерную эпиляцию и коррекцию фигуры. Кроме того, решили делать не один салон, а сеть студий. Время показало, что это решение было более чем оправданное.
 
Интуиция помогала принимать правильные решения и по ходу развития бизнеса. Так, выбирая помещение, получили очень выгодные условия аренды. Разум говорил: надо брать, но внутреннее чутье подсказывало обратное. От предложения в итоге отказались, и, как показало время, поступили верно. Как узнали позже от следующего арендатора этого объекта, в помещении не было достаточного напряжения электричества, а для нашего бизнеса это могло обернуться серьезными финансовыми потерями.
 
Всегда слушаем интуицию, когда принимаем на работу нового сотрудника. Учитывая, как много времени человек проводит в коллективе, важность простой человеческой симпатии между людьми трудно переоценить. Опыт не раз показывал, что, если внутренний голос говорит «да» и возникает чувство, что человек наш, такой сотрудник не просто легко вливается в коллектив, но и на «отлично» выполняет свои профессиональные обязанности.
 
При этом, всегда давая слово интуиции, считаю важным не игнорировать факты. Вдохновение — это прекрасно, но Муза — создание эфемерное, и ей нужно опираться на что-то твердое. Одно другого не только не отменяет, а наоборот — подпитывает и усиливает.
 

Интуиция помогает не прилагать лишних усилий

Почувствуй внутренний компас 4Наталья Дьячук, 
собственник и директор «Тренинг-центра Натальи Дьячук» и Учебного центра «КАД рекрутинг»:
— Уметь слышать себя и свой внутренний голос — одно из важных качеств для меня. Называть это можно как угодно: чутье, интуиция, шестое чувство — суть в том, что, доверившись компасу внутри, ты можешь получить лучший результат, даже если выгода от него не сразу очевидна. И это правило работает как в бизнесе, так и в жизни. 
 
К примеру, расписание для тренинг-центра я всегда составляю на полгода-год вперед. Стратегически это очень важное решение для нашего бизнеса, и цена ошибки тут высока. Есть определенные правила и критерии, по которым оно составляется: работает и логика, и чутье. С логикой понятно, а с чутьем чуть сложнее. Правильно составленное расписание приносит мне внутреннее удовлетворение: не знаю, как объяснить это, просто есть ощущение, что все так, как и должно быть. Некое внутреннее спокойствие. Но бывает и так, что расписание составляется через сложности: нет нужных дат, неудачное пересечение с конкурентным окружением. И эти сложности как звоночек: я уже знаю, что в ближайшее время не по моей воле расписание будет меняться — спикеры начнут вносить корректировки, или рынок развернет в другую сторону. Наблюдала такую картину не единожды, но доверять этому процессу — не обвинять себя в лени и не проявлять насилие над своими чувствами и мыслями — научилась не так давно. Опыт показал, что если при должном количестве усилий что-то все же не складывается, то лучшее решение — отпустить ситуацию. Остановиться, дать себе время подумать, возможно, подойти к задаче с другой стороны. В итоге все сложится самым лучшим образом для меня и бизнеса.
 
На 100 % это работает и в обычной жизни. Например, я планирую путешествие: выбираю направление, смотрю отели, билеты. Но все не так: удачно расположенные отели заняты, удобных стыковок нет. Откладываю эту задачу, а вернувшись к ней через несколько дней, выстраиваю лучший из маршрутов.
 
Прозвучит как оксюморон, но иногда самое лучшее решение — не принимать никаких решений и просто дать себе время. Доверять себе — это по-настоящему важно, голос внутри обычно не обманывает и не подводит.
 

Внутренний голос сказал: идем вперед! 

Почувствуй внутренний компас 5Жанна Дорошенко, 
директор медицинского объединения «Сантем»: 
— Для меня проект «Сантем» — это ребенок, а не бизнес. Значимый этап жизни, на который нужно было решиться, даже не всегда понимая, что будет дальше. Спрашивала себя: «Пойдем?» — и внутренний голос отвечал уверенное «Да!». 
 
В нашем проекте многое связано с интуицией и уверенностью где-то внутри, что надо именно так и никак иначе. Это и старт бизнеса, и решение двигаться, несмотря ни на что, а порой и вопреки. Действуй я только рационально, по законам управления и менедж-мента, проект бы закрылся еще в первый год работы, а команду врачей, которые верили в тебя и учились новому, пришлось бы распустить. Немногие знают, но то, что сегодня выросло в медицинское объединение «Сантем», было запущено семь лет назад совсем под другим названием и при поддержке бизнес-партнера, который на самом старте работы клиники дальше решил идти без нас. Оставшись в самом начале пути с непосильной ношей, я не сдалась. И внутренний голос, и в первую очередь самая крутая команда говорили, что, несмотря ни на что, нужно двигаться дальше. И как не назвать это интуицией? 
 
Сейчас мы готовимся к запуску третьей поликлиники, продолжаем развивать направление семейной медицины. Мы родоначальники в Красноярске такого востребованного во всем мире формата, как врачи общей практики. Это сейчас есть большая уверенность, что он нужен городу, краю, а на старте не обошлось без сомнений: пойдет ли? И вновь не только разум, но и интуиция подсказали: это путь, по которому можно идти смело. Развитие этого формата, выстраивание стратегии его продвижения — все было на интуитивном уровне. 
 
Оглядываясь назад, понимаю: во многом благодаря именно внутреннему голосу я сейчас строю уже сеть поликлиник, руковожу командой преданных своему делу профессионалов, уверенно планирую на будущее и не собираюсь останавливаться.
 
Проект подготовили 
Наталья Кобец, Наталья Повольнова
 
 
 
Автор: Петр Савельев
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