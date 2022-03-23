Почувствуй внутренний компас

Интуиция — одна из сильных сторон женщины. Она помогает выстроить правильные коммуникации, верно определить «своего» человека, вовремя сделать шаг вперед или, напротив, отойти в сторону и подождать.

В последнее время все чаще говорят о важности интуиции в бизнесе, и здесь у женщин неплохая фора. Мы собрали несколько историй того, как внутренний голос помогает предпринимательницам в бизнесе.

Благодаря моей интуиции наши клиенты пока не оплачивают санкции

Ирина Стрелкова,

директор сети стоматологических клиник Mira:

— У меня много историй, связанных с интуитивными решениями, которые в итоге оказываются правильными, поэтому своей интуиции я склонна доверять. Расскажу самую свежую.

У меня была идея запуска нового проекта, я давно его хотела, и вроде бы как раз теперь можно начинать, ведь второй филиал работает, все по плану. Но все время какие-то препятствия возникают. Как только берусь, что-то сразу случается, что-то мешает, как будто кто-то специально палки в колеса вставляет.

Решила сделать паузу. И когда ситуация в мире резко изменилась, стало понятно, что это решение тоже было правильным. Проект потребовал бы вложения десятков миллионов рублей, не успел бы толком запуститься, а в новых условиях и вовсе потерял актуальность. Не то время, не та обстановка.

Рада, что прислушалась к себе, сделала то, что было необходимо, и не сделала того, чего делать было не нужно.

Интуиция подсказала выбор бизнеса и партнера

Жанна Прохоренко,

сооснователь магазина косметики и нишевой парфюмерии LEBOX:

— Выбор бизнес-партнера, как и встреча с мужчиной своей жизни, — всегда судьбоносное и… интуитивное событие. Конечно, разум говорит свое слово, но финальное решение всегда за интуицией с ее веским «мое/не мое». Именно так было с запуском LEBOX. Во многом интуитивным стало само решение развиваться в бьюти-индустрии, куда я пришла после семи лет на телевидении. Меня просто развернуло в эту сторону, и я занялась сначала визажем, а затем пришла к пониманию, что хочу привозить в город бренды косметики и парфюмерии, которых в Красноярске нет.

Будучи человеком команды, рассматривала разные варианты для возможного бизнес-партнерства: ближайшие подруги, бывшие коллеги… Но выбрала самый неочевидный — моего нынешнего бизнес-партнера Ксению Карклину, с которой на тот момент мы были знакомы всего две недели. Почему? Из-за того самого «мое» — не подкрепленной никакими фактами, но железной уверенности, что это тот самый человек. Вложились каждая по 50 тыс. рублей и начали общее дело.

Голос интуиции не подвел — убеждаюсь в этом все шесть лет, что существует проект. После небольшой притирки пришло четкое понимание, что в этом бизнесе мы две половинки одного целого, а любые различия между нами бизнес-партнерству только на руку. Ксения — аналитик, на ней цифры и вся финансовая часть; в зоне моей ответственности — развитие компании, коммуникация. Никто не заходит на территорию другого, потому что есть полное доверие, на котором мы начали работать и продолжаем это делать по сей день. Немногие поймут, а кто-то и осудит, но и юридически наши обязательства друг перед другом никак не закреплены. Все просто: каждый уверен в другом, как в себе, и эта уверенность проверена разными временами — от очень сложных до очень веселых.

Знаю, что история видела разные примеры того, как женские союзы в бизнесе с треском разваливались. Иногда интуиция нас подводит, но иногда она подбирает для нас наилучший вариант из всех возможных.

Слушая свою интуицию, не игнорирую факты

Елена Непомнящая,

директор сети салонов Beauty silhouette:

— Бизнес во многом построен на интуиции, а когда его развивают не один, а несколько человек, как в нашем случае, дело от этого только выигрывает. Свой бизнес я строю вместе с мужем и подругами, и каждый из нас вносит в него не только материальный вклад. Также всегда прислушиваюсь к интуиции администратора, которая неоднократно предвидела сложности и новые возможности. К примеру, об интуиции: непосредственно идея появления салона возникла в «поле» между мной и мужем. Будучи по образованию врачом-косметологом, я время от времени рассказывала супругу про новинки бьюти-индустрии. К этим рассказам он всегда был достаточно спокоен, однако, услышав про лазерную эпиляцию, проявил интерес, стал узнавать подробности. Именно интуиция подсказала, что это стоящая идея. Раскручивая ее, пришли к выводу, что оказывать только моноуслугу будет не совсем верно, так появилось решение совместить две бьюти-процедуры: лазерную эпиляцию и коррекцию фигуры. Кроме того, решили делать не один салон, а сеть студий. Время показало, что это решение было более чем оправданное.

Интуиция помогала принимать правильные решения и по ходу развития бизнеса. Так, выбирая помещение, получили очень выгодные условия аренды. Разум говорил: надо брать, но внутреннее чутье подсказывало обратное. От предложения в итоге отказались, и, как показало время, поступили верно. Как узнали позже от следующего арендатора этого объекта, в помещении не было достаточного напряжения электричества, а для нашего бизнеса это могло обернуться серьезными финансовыми потерями.

Всегда слушаем интуицию, когда принимаем на работу нового сотрудника. Учитывая, как много времени человек проводит в коллективе, важность простой человеческой симпатии между людьми трудно переоценить. Опыт не раз показывал, что, если внутренний голос говорит «да» и возникает чувство, что человек наш, такой сотрудник не просто легко вливается в коллектив, но и на «отлично» выполняет свои профессиональные обязанности.

При этом, всегда давая слово интуиции, считаю важным не игнорировать факты. Вдохновение — это прекрасно, но Муза — создание эфемерное, и ей нужно опираться на что-то твердое. Одно другого не только не отменяет, а наоборот — подпитывает и усиливает.

Интуиция помогает не прилагать лишних усилий

Наталья Дьячук,

собственник и директор «Тренинг-центра Натальи Дьячук» и Учебного центра «КАД рекрутинг»:

— Уметь слышать себя и свой внутренний голос — одно из важных качеств для меня. Называть это можно как угодно: чутье, интуиция, шестое чувство — суть в том, что, доверившись компасу внутри, ты можешь получить лучший результат, даже если выгода от него не сразу очевидна. И это правило работает как в бизнесе, так и в жизни.

К примеру, расписание для тренинг-центра я всегда составляю на полгода-год вперед. Стратегически это очень важное решение для нашего бизнеса, и цена ошибки тут высока. Есть определенные правила и критерии, по которым оно составляется: работает и логика, и чутье. С логикой понятно, а с чутьем чуть сложнее. Правильно составленное расписание приносит мне внутреннее удовлетворение: не знаю, как объяснить это, просто есть ощущение, что все так, как и должно быть. Некое внутреннее спокойствие. Но бывает и так, что расписание составляется через сложности: нет нужных дат, неудачное пересечение с конкурентным окружением. И эти сложности как звоночек: я уже знаю, что в ближайшее время не по моей воле расписание будет меняться — спикеры начнут вносить корректировки, или рынок развернет в другую сторону. Наблюдала такую картину не единожды, но доверять этому процессу — не обвинять себя в лени и не проявлять насилие над своими чувствами и мыслями — научилась не так давно. Опыт показал, что если при должном количестве усилий что-то все же не складывается, то лучшее решение — отпустить ситуацию. Остановиться, дать себе время подумать, возможно, подойти к задаче с другой стороны. В итоге все сложится самым лучшим образом для меня и бизнеса.

На 100 % это работает и в обычной жизни. Например, я планирую путешествие: выбираю направление, смотрю отели, билеты. Но все не так: удачно расположенные отели заняты, удобных стыковок нет. Откладываю эту задачу, а вернувшись к ней через несколько дней, выстраиваю лучший из маршрутов.

Прозвучит как оксюморон, но иногда самое лучшее решение — не принимать никаких решений и просто дать себе время. Доверять себе — это по-настоящему важно, голос внутри обычно не обманывает и не подводит.

Внутренний голос сказал: идем вперед!

Жанна Дорошенко,

директор медицинского объединения «Сантем»:

— Для меня проект «Сантем» — это ребенок, а не бизнес. Значимый этап жизни, на который нужно было решиться, даже не всегда понимая, что будет дальше. Спрашивала себя: «Пойдем?» — и внутренний голос отвечал уверенное «Да!».

В нашем проекте многое связано с интуицией и уверенностью где-то внутри, что надо именно так и никак иначе. Это и старт бизнеса, и решение двигаться, несмотря ни на что, а порой и вопреки. Действуй я только рационально, по законам управления и менедж-мента, проект бы закрылся еще в первый год работы, а команду врачей, которые верили в тебя и учились новому, пришлось бы распустить. Немногие знают, но то, что сегодня выросло в медицинское объединение «Сантем», было запущено семь лет назад совсем под другим названием и при поддержке бизнес-партнера, который на самом старте работы клиники дальше решил идти без нас. Оставшись в самом начале пути с непосильной ношей, я не сдалась. И внутренний голос, и в первую очередь самая крутая команда говорили, что, несмотря ни на что, нужно двигаться дальше. И как не назвать это интуицией?

Сейчас мы готовимся к запуску третьей поликлиники, продолжаем развивать направление семейной медицины. Мы родоначальники в Красноярске такого востребованного во всем мире формата, как врачи общей практики. Это сейчас есть большая уверенность, что он нужен городу, краю, а на старте не обошлось без сомнений: пойдет ли? И вновь не только разум, но и интуиция подсказали: это путь, по которому можно идти смело. Развитие этого формата, выстраивание стратегии его продвижения — все было на интуитивном уровне.

Оглядываясь назад, понимаю: во многом благодаря именно внутреннему голосу я сейчас строю уже сеть поликлиник, руковожу командой преданных своему делу профессионалов, уверенно планирую на будущее и не собираюсь останавливаться.

Проект подготовили

Наталья Кобец, Наталья Повольнова