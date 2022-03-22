Колумбарий в Красноярске может заработать к концу весны
Сейчас в городе ведется строительство колумбарной стенки, она может быть готова уже в мае текущего года. Об этом рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин.
Колумбарная стенка — специальное сооружение при крематории или на кладбище, в котором хранятся урны с прахом после кремации.
Кроме того, город ожидает положительного заключения Роспотребнадзора, которое позволит начать строительство крематория. Этот документ власти пытаются получить уже несколько лет.
Напомним, конкурс на лучший проект крематорий в Красноярске объявили еще в 2019 году. Тогда победителем стало ООО «Красноярский крематорий». Предполагалось, что крематорий заработает уже в 2020 году. Однако строительство затянулось из-за экспертизы документов.
Отметим, вопрос по запуску колумбарной стены поручен руководителю департамента горхозяйства Алексею Фоминых.
Ранее DK.RU сообщал, что, в Красноярске в 2016 году заработал филиал новосибирского крематория.
Т.е., саму услугу по кремации оказывало представительство в Новосибирске, а в Красноярске выдавали прах умершего.
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