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Колумбарий в Красноярске может заработать к концу весны

Колумбарий в Красноярске может заработать к концу весны
Иллюстрация: pixabay.com

Сейчас в городе ведется строительство колумбарной стенки, она может быть готова уже в мае текущего года. Об этом рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин.

#НОВОСТИ

Колумбарная стенка — специальное сооружение при крематории или на кладбище, в котором хранятся урны с прахом после кремации.

Кроме того, город ожидает положительного заключения Роспотребнадзора, которое позволит начать строительство крематория. Этот документ власти пытаются получить уже несколько лет.

Напомним, конкурс на лучший проект крематорий в Красноярске объявили еще в 2019 году. Тогда победителем стало ООО «Красноярский крематорий». Предполагалось, что крематорий заработает уже в 2020 году. Однако строительство затянулось из-за экспертизы документов.

Отметим, вопрос по запуску колумбарной стены поручен руководителю департамента горхозяйства Алексею Фоминых.

Ранее DK.RU сообщал, что, в Красноярске в 2016 году заработал филиал новосибирского крематория.

Т.е., саму услугу по кремации оказывало представительство в Новосибирске, а в Красноярске выдавали прах умершего.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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