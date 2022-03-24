Красноярским предпринимателям дадут денег на туризм

В регионе выдают гранты на развитие туристической инфраструктуры. Деньги выделены из федерального бюджета.

Предприниматели Красноярского края, работающие в сфере туризма, могут получить грант на развитие туристической инфраструктуры в регионе. Об этом сообщили в региональном агентстве по туризму.

Размер грантов составляет 3-10 млн руб. Потратить их можно на новые кемпинги и автокемпинги, пляжи и туристические маршруты.

На средства грантов можно будет создавать новые авторские маршруты и экскурсии, обустраивать туристическую среду для людей с ограничениями по здоровью, места отдыха туристов, включая создание визит-центров, систем маркировки и навигации, и многое другое», — говорят в агентстве.

Желающие могут подать заявку (с проектом) в краевое агентство по туризму. Однако стоит поторопиться — сделать это нужно до 1 апреля 2022 года.

Завтра (25 марта) агентство проведет онлайн-встречу с предпринимателями, которые заинтересованы в этой мере поддержки. Состоится она в 16:30. Для участия нужно отправить заявку с указанием на tur.krsk@gmail.com, в которой указать ФИО, должность, компанию и контактные данные.

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