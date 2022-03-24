Золото, крипта, молитва: как спасти рубли от инфляции

Как сохранить накопления от инфляции, тотального кулдауна российского биржевого сектора, запрета трансграничных переводов, и других ограничений классических методов инвестирования? Рассказываем.

Немного предыстории. На самом деле мы находимся на старте сырьевого суперцикла, начавшегося в марте 2020 года. Тогда рынок рухнул, а после начал расти как на дрожжах, подпитываемый печатным станком ФРС. В 2021 росли цены на все сырьевые товары — металлы и древесину, нефть и газ, пшеницу и даже на морковь. Официальная инфляции в РФ за 2021 составила 8,4%, по факту цены на многие товары выросли в несколько раз.

В марте 2022 года, после резкого скачка курса рубля, потребительская корзина превратилась в жалкое зрелище. Рублевые накопления тают на глазах. Возможности купить валюту — традиционный российский способ огородиться от дефолта, теперь нет. Возникает вопрос: что делать?

Драгметаллы: не все то золото, что блестит

Можно вложиться в драгметаллы. Правительство разрешило покупать драгоценные металлы в слитках, отменив НДС — идея, которую обсуждали уже несколько лет, оперативно воплотилась в жизнь благодаря «новым вызовам». Однако покупка натурального металла имеет много острых углов, с которыми столкнется каждый, кто решит продать брусок золота, купленный в банке, тому же банку.

Так что, ликвидность и мобильность «золотого запаса» вызывает большие вопросы.

Цифровое золото: рост скачками

Есть еще один вариант — криптовалюта. За последние несколько лет она превратились из «игрушки для гиков» в огромную индустрию с капитализацией, превышающей ВВП многих стран, состояния ведущих миллиардеров, владеющих мировыми гигантскими мегакомпаниями.

Рыночная капитализация биткойна в августе 2021 превысила всю рублевую наличность России, а сумма всех криптоактивов в ноябре пробила планку $3 трлн.

Осталось совсем немного времени до момента, когда биткойн можно будет называть цифровым «золотом» без кавычек. Сейчас все запасы золота в мире оцениваются примерно в $12 трлн, а запасы биткойна оцениваются аримерно в $1 трлн.

Сомнений, что до конца текущего десятилетия золото уступит сакральные позиции биткойну окончательно, остается все меньше.

Возможно биткойну уготована участь новой резервной валюты — закат доллара, как мы знаем, все ближе и ближе. Не исключено, что доллар не переживет конец текущего суперцикла, который наступит примерно в 2029.

Храните деньги в стейблкойнах

Помимо роста, криптовалюта привлекла внимание россиян из-за возросших комиссий и ограничения на операции с иностранной валютой, в том числе и запретами по вывозу СКВ за рубеж. В этой ситуации виртуальные деньги становятся реальным средством трансграничных платежей и инструментом сохранения накоплений.

По словам экспертов, спрос россиян на криптовалюты с конца февраля 2022 вырос в три-пять раз на разных площадках. Больше всего покупатели интересуются стейблкойнами, в частности USDT (или Tether — криптовалюта, привязанная доллару 1:1). Такие активы стали простым способом вывезти любое количество валюты «за кордон».

По информации поставщика данных Kaiko, в конце февраля объемы торгов USDT за рубли выросли до десятимесячного максимума. Так, 5 марта 2022 объем торгов Tether к рублю составлял 2,6 млрд, а 6 марта 1,4 млрд рублей. Объемы покупки биткойна в марте выросли до 2 млрд рублей против 0,3 млрд в феврале.

Россияне, располагающие крупными суммами валюты (от $100 тыс. и более), предпочитают покупать «чистые» монеты напрямую у майнеров с премией к биржевому курсу.

Elliptic, клиентами которой являются государственные учреждения и криптобиржи, уже определила более 400 сервисов виртуальных активов, которые позволяют анонимным пользователям покупать криптовалюту за рубли.

Итого: Многие сервисы и программные механизмы ведущих криптовалют теперь достаточно отшлифованы и безопасны, хотя до сих пор неудобны для широкой публики. Тем не менее, у желающих воспользоваться услугами блокчейнов, особых трудностей не возникает.

За морем

Допустим, рубли в крипту перелиты. Но как ими теперь пользоваться, особенно заграницей? Аналитики майнинг-пула EMCD исследовали условия использования криптовалют за пределами России.

В Казахстане для обналичивания крипты можно использовать P2P-платформы и офлайн-обменники (комиссия 1%).

В Турции получить наличные можно через офлайн-обменники и P2P-платформы за небольшой процент, на выходе получаете деньги в турецкой лире или евро.

В Грузии получить фиат можно с помощью офлайн-обменников (3% от суммы менее $10 тыс., и 1%, если выше).

В Таиланде крипта обменивается на наличные через офлайн-обменники.

В Гонконге власти открыто поддерживают криптовалюты, вплоть до прямой оплаты товаров и услуг. Кроме того, в мегаполисе имеется огромное количество криптоматов (комиссия 1,5%).

По данным сервиса CoinAtmRadar, наибольшее количество криптоматов размещено в Гонконге — 142 шт., в Грузии 37, Таиланде 34, в Турции 10, в Мексике 12, в Казахстане 2, в Индонезии 1 шт. Кроме того, воспользоваться платформой LocalBitcoins для поиска офлайн-обменников или их альтернатив.

Отдельная история с Арабскими Эмиратами. Здесь криптовалюту можно абсолютно легально обменять в банке на «менеджер-чек», который в ОАЭ используется для приобретения недвижимости, автомобилей, яхт, драгоценностей и так далее. Поскольку в Эмиратах отсутствуют налоги для физлиц и большинства юрлиц, не считая НДС, Эмираты не участвуют в обмене налоговой информацией с другими странами, то и банковские служащие, проводящие AML, не задают лишних вопросов. «На ура» принимаются Bitcoin, Ethereum, Tether USDT, остальное по договоренности.

Вдруг упадет

Гарантий сегодня нет нигде. В этих условиях самым безопасным способом хранить деньги можно считать USDT — цифровой аналог американского доллара. Однако определенную часть можно вложить в проверенные временем проекты, которые могут хорошо вырасти во время традиционного «весеннего ралли» — апрель-май практически каждого года.

Кроме того, многие криптовалюты предлагают беспрецедентную конфиденциальность — изначально созданные с этой целью Монеро (XMR), Зеккеш (ZEC), Дэш (DASH). Также возможностью сохранять транзакции в тайне обзавелись и другие проекты — «папа» всех блокчейнов Биткойн (BTC) недавно имплементировал подписи Шнорра, которые защищают транзакции от слежки в публичном блокчейне. Лайткойн (LTC) внедрил Mimblewimble (децентрализованный протокол, названный в честь заклинания из Гарри Поттера). Вторая по величине криптовалюта Эфериум (ETH) также готовит подобную функцию.

P.S. В следующей криптоколонке мы расскажем о том, когда появится цифровой рубль и будет ли этому предшествовать тест-драйв на сберкойнах.

Влад Славин, экономический обозреватель