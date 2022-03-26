Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.03
95,66
105,26
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Туроператоры Красноярска предлагают «карточные» туры

Туроператоры Красноярска предлагают «карточные» туры
Иллюстрация: yandex.ru

«Карточные» туры — поездки в страны ближнего зарубежья для оформления банковской карты с заграничной аллокацией.

#НОВОСТИ

Напомним, что из-за западных санкций в РФ перестали работать системы Visa и Mastercard. Но Российская федерация имеет мощный ресурс в качестве стран СНГ, где указанные системы продолжают легальное функционирование. Банковская карта оформленная, например, в Узбекистане будет абсолютно работоспособна в любом месте за пределами Отечества.

Туроператоры активно предлагают посетить Узбекистан, Грузию, Турцию и Латвию с целью оформления банковских карт с «белой» пропиской. В Москве такой тур предлагается от 23 тыс. рублей, включает трансфер, отель и сопровождение сделки, при чем клиент может вообще не покидать уютный номер, оформление всех документов оператор берет на себя. Тур длится порядка трех дней. В Красноярске туры перепродаются за ценник от 70 тыс. рублей. Спрос у клиентов высокий, туроператоры уверены, что данная услуга долгое время будет пользоваться спросом.

Клиент, планирующий поездку, конечно, он может опираться на то, что у него есть карта МИР. Но в любом случае люди хотят быть уверенные, что они не попадут в серьезную неприятную ситуацию и заранее готовят себе карты не МИР, а непосредственно VISA и Masterсard. В России с этой карты рассчитываться нельзя, и снимать тоже нельзя, только пополнять. «Но за границей можно везде спокойно рассчитываться», — цитирует 7 канал слова Марии Кленовой, руководителя турфирмы.

Читайте также

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Три золотодобывающие компании Красноярского края могут лишить лицензииТри золотодобывающие компании Красноярского края могут лишить лицензии
  • Назначен новый глава представительства Красноярского края при правительстве РоссииНазначен новый глава представительства Красноярского края при правительстве России
  • Метабезопасность: как избежать проблем с законом из-за экстремистских соцсетейМетабезопасность: как избежать проблем с законом из-за экстремистских соцсетей
  • Депутат ЗС Красноярского края купил казино «Оракул» в «Азов-сити» за 102 млн рублейДепутат ЗС Красноярского края купил казино «Оракул» в «Азов-сити» за 102 млн рублей
  • Дорогу, разгружающую Пашенный, начнут строить в 2022Дорогу, разгружающую Пашенный, начнут строить в 2022
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.