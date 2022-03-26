Туроператоры Красноярска предлагают «карточные» туры
«Карточные» туры — поездки в страны ближнего зарубежья для оформления банковской карты с заграничной аллокацией.
Напомним, что из-за западных санкций в РФ перестали работать системы Visa и Mastercard. Но Российская федерация имеет мощный ресурс в качестве стран СНГ, где указанные системы продолжают легальное функционирование. Банковская карта оформленная, например, в Узбекистане будет абсолютно работоспособна в любом месте за пределами Отечества.
Туроператоры активно предлагают посетить Узбекистан, Грузию, Турцию и Латвию с целью оформления банковских карт с «белой» пропиской. В Москве такой тур предлагается от 23 тыс. рублей, включает трансфер, отель и сопровождение сделки, при чем клиент может вообще не покидать уютный номер, оформление всех документов оператор берет на себя. Тур длится порядка трех дней. В Красноярске туры перепродаются за ценник от 70 тыс. рублей. Спрос у клиентов высокий, туроператоры уверены, что данная услуга долгое время будет пользоваться спросом.
Клиент, планирующий поездку, конечно, он может опираться на то, что у него есть карта МИР. Но в любом случае люди хотят быть уверенные, что они не попадут в серьезную неприятную ситуацию и заранее готовят себе карты не МИР, а непосредственно VISA и Masterсard. В России с этой карты рассчитываться нельзя, и снимать тоже нельзя, только пополнять. «Но за границей можно везде спокойно рассчитываться», — цитирует 7 канал слова Марии Кленовой, руководителя турфирмы.
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