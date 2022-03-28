Роспотребнадзор: отмена масок не означает окончание пандемии

Главный санитарный врач Красноярского края напомнил работодателям о необходимости соблюдения антиковидных правил.

Работодателям Красноярского края по-прежнему рекомендуется соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, принятые для сдерживания коронавируса. Об этом в своем телеграм-канале написал глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

На территории России действуют утвержденные Роспотребнадзором методические рекомендации „Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса „Омикрон““, согласно которым при осуществлении различных видов работ и услуг рекомендуется проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия», — написал Горяев.

В частности, он напомнил, что работодатели должны контролировать температуру тела сотрудников и при ее подъеме выше 37,1 градуса или появления симптомов ОРВИ не допускать их на работу.

Также следует обеспечить сотрудников запасом масок для защиты органов дыхания и кожными антисептиками. Кроме того, необходимо проводить ежедневную уборку в конце рабочего дня или смены используемых служебных помещений и мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия», — пишет главный санитарный врач края.

Добавим, что за 26 марта 2022 года (данные за 27 марта еще не опубликованы) в Красноярском крае ковидом заболело 269 человек.

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