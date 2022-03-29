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«Апрелевка» стала самым быстро возводимым ЖК в Красноярске

«Апрелевка» стала самым быстро возводимым ЖК в Красноярске
Иллюстрация: "Этажи"

Специализированный застройщик Этажи сдает 4-й дом в ЖК «Апрелевка» — на 8 месяцев раньше срока.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ЖК «Апрелевка» объявляет о старте продаж квартир во второй очереди комплекса, которая строится за гипермаркетом МЕТРО. Она будет состоять из трех домов. 
 
«Апрелевка» «выросла» недалеко от микрорайона Образцово, и ее можно назвать самым быстрым ЖК в городе по скорости сдачи объекта в эксплуатацию. 
 
«Апрелевка» стала самым быстро возводимым ЖК в Красноярске 1
 
Так, в ноябре прошлого года раньше запланированного срока был сдан третий дом, и вот сейчас ЖК готов открыть двери нового, 4-го дома. Он также был возведен раньше, чем заявлялось. 
 
Точка опоры для новой жизни
Сокращая сроки строительства, компания лишь наращивает качество. Вторая очередь ЖК отличается разнообразными вариантами квартир. Ассортимент более широкий, чем раньше. Теперь здесь представлены четырехкомнатные квартиры в формате евро площадью от 78 до 89 кв/м.
Застройщик экономит время и деньги новоселов. Все квартиры в жилом комплексе «Апрелевка» собственники получают в чистовой отделке — то есть полностью готовыми к заселению. 
 
Для отделки выбраны материалы нейтральных тонов, которые позволят новоселам обойтись без затрат на ремонт в первые несколько лет и подойдут к любому современному интерьеру. Это светлые однотонные обои, линолеум под плинтус и плитка на полу в санузле, межкомнатные двери, натяжные потолки. 
 
Уют и комфорт по-апрелевски
«Апрелевка» стала первым опытом создания в Красноярске жилья с элементами комфорт-класса по самым привлекательным ценам в городе. 
В компании уверены: доступное жилье может быть комфортным, современным и удобным для жизни.
 
«Апрелевка» стала самым быстро возводимым ЖК в Красноярске 2
 
Так, «Апрелевка» — это жилой комплекс со своей средой. Застройщик отказался от домов в стиле каменных джунглей. В ЖК есть закрытые дворы с детскими городками, волейбольной площадкой, уличной мебелью, различными объектами благоустройства, озеленения, а также травмобезопасное покрытие.
 
Фитнес-зал во дворе
Внутреннее пространство новых домов жилищного комплекса будет не менее насыщенным, чем в первой очереди ЖК.
Во дворах оборудованы игровые модули для детей разных возрастов, а также батут, скалодром, зона воркаута, релакс-пространство для отдыха взрослых и большая песочница.
 
Кроме того, для удобства жителей дома оборудованы просторными входными группами, где расположатся колясочные и велосипедные. 
Благоустройство жилищного комплекса выгодно подчеркивают многоуровневое озеленение и трёхступенчатая система освещения. 
 
«Апрелевка» стала самым быстро возводимым ЖК в Красноярске 3
 
Безопасности — особое внимание
Во всех домах ЖК «Апрелевка» установлены видеодомофоны. Дворы закрыты для автомобилей. Здесь в приоритете пешеходы. 
Кроме того, в шаговой доступности есть все, что необходимо человеку для комфортной жизни: гипермаркет METRO и «Лента». В двух минтах ходьбы от «Апрелевки» располоржен уютный парк «Сибсталь», добраться до которого можно будет по пешеходной благоустроенной дорожке, которая будет идти от второй очереди. 
 
Неподалеку находятся крупные развязки правобережья и Октябрьский мост. 
Для всех, кто хочет лично увидеть, как выглядит жилье в «Апрелевке», 18 марта ЖК открыл новый шоу-рум. 
 
О застройщике:
«Апрелевка» — жилой комплекс с новой концепцией качества жизни.
 
ЖК «Апрелевка»
+Сайт: aprelevka24.ru
Телеграмм-канал: https://t.me/aprelevka24
Телефон для справок: +7 (391) 230 20 20
Автор: Александр Вознесенский
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