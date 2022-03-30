Первый прямой рейс в Минеральные воды из Красноярска полетит 3 апреля

В воскресенье, 3 апреля, первый прямой рейс из Красноярска в Минеральные воды выполнит авиакомпания «Азимут». Летать будут на самолетах российского производства Sukhoi Superjet 100.

Полёты «Азимут» планирует выполнять по средам и воскресеньям. Маршрут будет проходить с посадкой в Уфе. Время в пути составит 7 часов 15 мин, обратно полет будет чуть короче — 7 часов 5 мин.

Так, из Красноярска самолет вылетает в 14.15, в Минеральные воды рейс прибудет в 17.30. Из Минеральных вод вылеты будут осуществлять в 00.45, в Красноярск пассажиры прилетят в 11.25.

Цена билета стартует от 7 тыс. 780 руб. Это невозвратный тариф без багажа.

Однако стоимость билетов на начало апреля значительно выше — такой же тариф на 3.04 обойдётся пассажирам в 25 тыс. 360 руб.

Отметим, это направление для жителей нашего города новое — прямых рейсов в Минеральные воды из Красноярска не было.

Ранее DK.RU сообщал, что авиарейсы из Красноярска в Сочи продолжаются по расписанию — ситуация с Украиной пока не повлияла на авиасообщение Красноярска с южными регионами.

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