Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.03
93,71
102,67
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Первый прямой рейс в Минеральные воды из Красноярска полетит 3 апреля

Первый прямой рейс в Минеральные воды из Красноярска полетит 3 апреля
Иллюстрация: azimuth.aero

В воскресенье, 3 апреля, первый прямой рейс из Красноярска в Минеральные воды выполнит авиакомпания «Азимут». Летать будут на самолетах российского производства Sukhoi Superjet 100.

#НОВОСТИ

Полёты «Азимут» планирует выполнять по средам и воскресеньям. Маршрут будет проходить с посадкой в Уфе. Время в пути составит 7 часов 15 мин, обратно полет будет чуть короче — 7 часов 5 мин.

Так, из Красноярска самолет вылетает в 14.15, в Минеральные воды рейс прибудет в 17.30. Из Минеральных вод вылеты будут осуществлять в 00.45, в Красноярск пассажиры прилетят в 11.25.

Цена билета стартует от 7 тыс. 780 руб. Это невозвратный тариф без багажа.

Однако стоимость билетов на начало апреля значительно выше — такой же тариф на 3.04 обойдётся пассажирам в 25 тыс. 360 руб.

Отметим, это направление для жителей нашего города новое —  прямых рейсов в Минеральные воды из Красноярска не было.

Ранее DK.RU сообщал, что авиарейсы из Красноярска в Сочи продолжаются по расписанию — ситуация с Украиной пока не повлияла на авиасообщение Красноярска с южными регионами.

 

Читайте также:

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске малый бизнес продает свои активыВ Красноярске малый бизнес продает свои активы
  • Новый ресторан Fresco откроется в апреле у Театральной площади КрасноярскаНовый ресторан Fresco откроется в апреле у Театральной площади Красноярска
  • NordStar улетел от «Норникеля»: авиакомпания сменила собственникаNordStar улетел от «Норникеля»: авиакомпания сменила собственника
  • NordStar останется базовым перевозчиком аэропорта КрасноярскаNordStar останется базовым перевозчиком аэропорта Красноярска
  • Под Красноярском накрыли VIP-казино "Теплица"Под Красноярском накрыли VIP-казино "Теплица"
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.