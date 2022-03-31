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Загрузка сочинских авиарейсов из Красноярска близка к максимальной

Загрузка сочинских авиарейсов из Красноярска близка к максимальной
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

По имеющимся у DK.RU данным, самолеты между Красноярском и Сочи сейчас летают практически полностью загруженными. Соответственно поползли вверх и цены.

#НОВОСТИ
В последние две недели марта 2022 года загрузка рейсов Красноярск — Сочи была на уровне 97%. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.
 
Причина такой наполняемости самолетов: сокращение авиакомпаниями количества рейсов на этом направлении из-за украинских событий. До них в Сочи из Красноярска было девять рейсов в неделю и тогда они были загружены на 79%. После же начала конфликта число полетов сократилось до четырех (с направления ушла «Победа»), а загрузка выросла до 86%.
Сокращение частот — это основной фактор, влияющий на рост загруженности рейсов между Красноярском и Сочи. Закрытие южных аэропортов тоже влияет, но не так сильно», — говорят в аэропорту.
Также в аэропорту рассказали, что цены на перелеты по этому направлению также пошли вверх. Например, сейчас стоимость билета в Сочи и обратно (с вылетом в середине мая) начинается от примерно 23 тыс. рублей. До сворачивания частот она была более чем вдвое ниже.
 
Добавим, что в летнем расписании аэропорта Красноярска на сочинское направление заявилось четыре авиакомпании: «Аэрофлот» уже летает туда, вчера к нему присоединился NordWind, «Победа» должна вернуться в начале мая, а в июне в Сочи плетит NordStar.
 
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Автор: Петр Савельев
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