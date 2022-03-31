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У Агентства по туризму Красноярского края появился руководитель

У Агентства по туризму Красноярского края появился руководитель
Иллюстрация: krsk.sibnovosti.ru/

Им стала Ольга Василенко. Распоряжение о ее назначении на должность руководителя агентства по туризму Красноярского края подписал губернатор региона Александр Усс.

#НОВОСТИ

С января 2019 года Ольга Василенко работала заместителем руководителя агентства. На эту должность она пришла после того, как прежний руководитель ведомства Юлия Верхушина заняла пост заместителя руководителя администрации губернатора региона.

Свой карьерный путь Ольга Василенко начинала в администрации Шушенского района.

В органах исполнительной власти края она работает с 2008 года.

Ольга Александровна Василенко закончила Иркутский государственный лингвистический институт по специальности «Филология» в 2000 году, а в 2005 году — Российскую международную академию туризма по специальности «Менеджер туризма».

 

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Автор: Юлия Тарабан
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