Главе регионального ЛДПР суд продлил содержание под стражей

Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрел очередное ходатайство следствия о продлении содержания под стражей вице-спикера Заксобрания Красноярского края.

Г-н Натаров решением суда до 4 июля 2022 останется под стражей, где он находится по обвинению в совершении восьми эпизодов по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата». Такой набор предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Сергей Натаров был задержан 21 декабря 2021 сотрудниками следственного комитета.

Соратники по партии после задержания Сергея Натарова и его последующего ареста выступили с официальным заявлением, что уголовное дело было инициировано властями в качестве пресечения политической конкуренции со стороны краевого ЛДПР.

Тем не менее, не смотря на успехи, у г-на Натарова переизбраться в Госдуму осенью 2021 не получилось.

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