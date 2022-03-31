Авиакомпания «Ямал» запустит рейсы Красноярск…Горно-Алтайск…Тюмень
Также из Горно-Алтайска можно будет улететь в Екатеринбург, минуя Москву.
Авиакомпания «Ямал» с 22 апреля будет выполнять полеты по маршруту Красноярск…Горно-Алтайск…Тюмень на самолетах Sukhoi Superjet.
Кроме того, с 28 апреля Red Wings будет выполнять рейсы Горно-Алтайск…Екатеринбург, также на Sukhoi Superjet.
«ЮТэйр» с 4 мая начнет полеты Горно-Алтайск…Сургут, на самолетах ATR-72.
Также сейчас из Горно-Алтайска выполняются местные рейсы в Кош-Агач и Усть-Коксу.
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