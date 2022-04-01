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Оксана Кузнецова помогла с меню кондитерской-пекарне «Варвара + Jerome»

Оксана Кузнецова, основательница пекарни «La Poste — хлебная почта».
Оксана Кузнецова, основательница пекарни «La Poste — хлебная почта». Иллюстрация: moskvichmag.ru

В середине апреля группа Berrywood Family открывает проект, который объединяет французскую и русскую традиции в выпечке и хлебопечении.

#СВОЕ ДЕЛО

Кондитерская откроется на Взлетке, по соседству с Dze и Tunguska, планируется 20+ посадочных мест. Интерьером проекта занималась компания Left Design.

Для участия в создании меню была приглашена Оксана Кузнецова, получившая известность у публики как коуч, блогер, бренд-шеф проекта «Печорин» и основательница пекарни «La Poste — хлебная почта».

Г-жа Кузнецова признается, что начала печь хлеб дома во время декрета. Однако быстро заметила — даже с добавками — сухофруктами, сыром, орешками — хлеб получался однообразным. Большое впечатление на будущую звезду кулинарии произвела продукция проекта «Хлеб насущный».

Я ела его как пирожное. Снова достала свою хлебопечку и поняла, что в ней невозможно получить что-то подобное ремесленному хлебу. И я начала вникать, почему. Настольной книгой стала «Технология хлебопекарного производства» Ауэрмана. Именно Ауэрман адаптировал ремесленный хлеб под промышленное производство в 1930-х».

Из изюминок меню «Варвара + Jerome» называется несколько позиций. Французский хлеб — парижский багет, французская булка, булка с оливками и прованскими травами. А также крафтовые виды хлеба на закваске, например, с кедровыми орехами и клюквой. Выпечка во французских традициях — круассаны, улитки, бриоши. Выпечка в русских традициях — пироги, рулеты с маком, ягодами, булочки. Авторский кофе — с прованскими травами, тульским пряником и нотками сливочного круассана.

Оксана Кузнецова помогла с меню кондитерской-пекарне «Варвара + Jerome» 1

 

Автор: Петр Савельев
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