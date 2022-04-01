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В Красноярске бизнесмен недоплатил 500 млн рублей налогов. Возбуждено уголовное дело

В Красноярске бизнесмен недоплатил 500 млн рублей налогов. Возбуждено уголовное дело
Иллюстрация: pixabay.com

Уголовное дело в отношении гендиректора ООО «РосДорСтрой» возбудил Следственный комитет. Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на полмиллиарда рублей.

#НОВОСТИ
Как следует из материалов полиции и налоговой службы, руководитель предприятия использовал реквизиты фиктивных организаций, которые якобы поставляли для «РосДорСтроя» товары и оказывал услуги.
 
Таким образом, гендиректор необоснованно завысил расходы предприятия, а госбюджет недополучил свыше 518 млн рублей.
 
В офисе ООО и по месту жительства его работников проведены обыски, изъяты важные для следствия доказательства.
 
Отметим, уголовное дело возбуждено по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».   
 
Теперь гендиректору «РосДорСтроя» грозит до 6 лет лишения свободы.
 
Ранее DK.RU сообщал, что российские бизнесмены получат отсрочку по уплате налогов за 2021 год. Вопрос о том, кому и на какой срок будут предоставляться каникулы, еще обсуждаются.
 
 
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Автор: Юлия Тарабан
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