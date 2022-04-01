В Красноярске бизнесмен недоплатил 500 млн рублей налогов. Возбуждено уголовное дело
Уголовное дело в отношении гендиректора ООО «РосДорСтрой» возбудил Следственный комитет. Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на полмиллиарда рублей.
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Клиенты СДЭК смогут отправлять посылки без паспорта
Перевозчик СДЭК полностью перевел клиентов на безбумажный документооборот — с помощью CDEK ID теперь можно не только получать, но и отправлять посылки без паспорта.18.03.2022Новости ДККрасноярск
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Российскому бизнесу дадут налоговые каникулы и отменят национальную сертификацию импорта
Как стало известно DK.RU, соответствующие документы почти готовы и скоро будут приняты.
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Что надо сделать, чтобы выдернуть самолет экономики из крутого пике — Евгений Коган
Национализировать бизнес не сложно, сложно им управлять. Можно ввести ипотеку под 5% при ставке 20%. Но из каких денег ее платить? Нужны нетривиальные, а не популистские решения, — говорит финансист.
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«Малый бизнес — это податное сословие. Контролеры рассматривают как свою вотчину»
«В нашей экономике малый бизнес рассматривается некоторыми агентами власти главным образом как источник кормления. Пока это так, ожидать, что люди массово пойдут в малый бизнес, не приходится».
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Владельцев апартаментов ждут повышенные налоги и изоляция от инфраструктуры
ВЦНСП предложил считать существующие апартаменты жильем второй категории, не обеспеченным социальной инфраструктурой, с коммерческими тарифами за ЖКХ и налоги. Документ уже направлен в Минюст.